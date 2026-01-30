Prazo de inscrição para o Prêmio Jabuti Acadêmico vai até 19 de março

A Câmara Brasileira do Livro abriu as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, nesta quinta-feira (29), com prazo final até 19 de março.

Podem concorrer ao prêmio obras em língua portuguesa, publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

Para a seleção, serão consideradas obras individuais, coletâneas, dicionários ou enciclopédias, obras didáticas e de divulgação científica. As obras devem ter ISBN e Ficha Catalográfica emitidos no Brasil, atendendo às exigências legais.

“O Prêmio Jabuti Acadêmico traz contribuições relevantes nos aspectos científico, social, político e cultural do Brasil, ao divulgar autores e editores que se dedicam à produção acadêmica. Reconhecê-los significa incentivar a pesquisa e a ciência como pilares para o desenvolvimento do nosso país”, disse Sevani Matos, presidente da CBL.

Autores brasileiros, natos ou naturalizados, ou estrangeiros com residência permanente no Brasil podem concorrer ao prêmio. Uma novidade na edição deste ano é que autores estrangeiros não residentes no país serão admitidos exclusivamente em coletâneas.

Os autores premiados receberão a estatueta em cerimônia especial, além de um prêmio de R$5 mil. As editoras das obras premiadas receberão uma estatueta do Jabuti.

As informações sobre os semifinalistas e finalistas, além da data e o local de realização da cerimônia de entrega da premiação serão divulgadas durante o ano.

Segundo a organização, não serão aceitos livros que tenham empregado ferramentas de inteligência artificial, incluindo tecnologias assemelhadas e aplicações que as incorporam, em tarefas autorais.

“Caso seja identificado o uso indevido ou seu uso apropriado sem declaração expressa, o livro em questão será desclassificado, independentemente da fase em que se encontrar.”

Homenagens

O Jabuti Acadêmico realiza homenagens, reconhecendo a Personalidade Acadêmica - escolha que será feita pela CBL -, e o Livro Acadêmico Clássico.

Para a escolha do livro, está aberta a consulta pública para indicação das obras até 27 de fevereiro. Os interessados podem indicar livros para essa homenagem, preenchendo um formulário no site da premiação.

O vencedor será escolhido pela entidade após pré-seleção dos melhores indicados pela curadoria e comissão do prêmio.

Segundo a CBL, o Livro Acadêmico Clássico reconhece obras de referência que permanecem relevantes e impactantes ao longo do tempo. Nesta edição, a obra deverá ter a partir de 15 anos.

Categorias

O Jabuti Acadêmico tem 30 categorias, divididas em dois eixos: Ciência e Cultura, com 27; e Prêmios Especiais, com três, sendo Tradução, Divulgação Científica, além de Ilustração e Infografia - esta última nomenclatura incluída no regulamento 2026.

Cada obra só poderá ser inscrita em uma única categoria do prêmio, com exceção da categoria Ilustração e Infografia, que aceita a inscrição de títulos que também estejam participando em qualquer outra dos dois eixos.

No eixo Ciência e Cultura estão: Ciência de Alimentos e Nutrição; Ciências Agrárias e Ambientais; Medicina Veterinária, Zootecnia e Recursos Pesqueiros; Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia; Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional; Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social; Medicina; Odontologia; História e Arqueologia; Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais; Educação e Ensino; e Filosofia.

O eixo também conta com as categorias de Ciências Religiosas e Teologia; Geografia e Geociências; Psicologia e Psicanálise; Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional; Comunicação e Informação; Direito; Economia; Artes; Letras, Linguística e Estudos Literários; Astronomia e Física; Ciência da Computação; Matemática, Probabilidade e Estatística; Química e Materiais; e Engenharias.

O regulamento está disponível no site oficial da premiação.