logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Carnaval de rua em São Paulo terá mais de 600 blocos

Programação foi divulgada pela prefeitura nesta sexta-feira (23)
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 19:52
São Paulo
São Paulo (SP), 02/03/2025 - Bloco carnavalesco Os Piores desfila na rua Rui Barbosa, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A prefeitura da capital paulista disponibilizou nesta sexta-feira (23) a programação dos blocos do carnaval de rua de 2026. A plataforma www.carnavalsp.com permite que o folião busque os blocos por bairro, por data e horário, ou por período da festa: pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Também é possível encontrar os blocos mais próximos, quando a busca é feita por celular.

A programação tem mais de 600 blocos de rua e será atualizada durante o período carnavalesco. “Como é próprio da dinâmica do Carnaval de Rua, podem ocorrer ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas, garantindo transparência e dados sempre atualizados ao público”, disse a prefeitura em nota.

A administração municipal também implantará totens pela cidade que permitirão a consulta direta às informações dos blocos por meio de QR Code.

Relacionadas
21/01/2026 - Rio de Janeiro - Blocos LGBTQIA+ do Rio de Janeiro pregam alegria e pluralidade. Bloco Sai Hétero. Foto: Saulo Costa/ Bloco Sai Hétero
Blocos LGBTQIA+ do Rio de Janeiro pregam alegria e pluralidade
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2026 - Ministério da Igualdade Racial lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’. Foto: Rafael Caetano/MIR
Campanha busca valorizar cultura negra e combater racismo no carnaval
Edição:
Juliana Andrade
Carnaval 2026 blocos de rua São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente Lula Sessão de Encerramento do 14.º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Política "Trump quer criar nova ONU", diz Lula sobre Conselho de Paz
sex, 23/01/2026 - 20:40
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Bruxelas 18/12/2025 REUTERS/Yves Herman
Internacional Espanha nega convite para participar de Conselho da Paz
sex, 23/01/2026 - 20:02
Logo da Agência Brasil
Internacional OMS alerta para risco de doenças devido às cheias em Moçambique
sex, 23/01/2026 - 19:57
São Paulo (SP), 02/03/2025 - Bloco carnavalesco Os Piores desfila na rua Rui Barbosa, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Carnaval de rua em São Paulo terá mais de 600 blocos
sex, 23/01/2026 - 19:52
Dinheiro, Real Moeda brasileira. Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia FGC pagou R$ 26 bi a 67% dos credores do Banco Master
sex, 23/01/2026 - 19:42
Mulher observa painel eletrônico da B3. 3/4/2019. REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa supera 178 mil pontos e tem melhor semana desde abril de 2020
sex, 23/01/2026 - 19:32
Ver mais seta para baixo