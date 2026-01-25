logo ebc
Programa Brasil no Mundo debate crise entre Europa e Trump

Atração vai ao ar neste domingo, às 19h30, na TV Brasil
TV Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 10:00
Brasília
Brasília (DF), 23/01/2026 - Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

Neste domingo (25), a TV Brasil leva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo. No estúdio, no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat analisam a resposta que a Europa tenta dar às últimas movimentações de Trump no Fórum Econômico de Davos e os efeitos dessas ações no Brasil e na América Latina. Além disso, desvendam os desdobramentos dos conflitos na Síria.

O doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e professor associado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), Christian Lynch, junta-se ao time de apresentadores para comentar os destaques da semana.

Sobre a produção                                                       

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora,

Brasil no mundo TV Brasil
