Relatório da ONU mostra aumento do turismo internacional no Brasil

Com alta de 37% em 2025, frente ao ano anterior, o turismo internacional no Brasil ganhou destaque na última edição do Barômetro Mundial do Turismo, divulgada na terça-feira (20).

A pesquisa, que é feita pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que o país superou destinos que também tiveram forte expansão, como Egito, com 20%; Marrocos, 14%; e Ilhas Seychelles, com 13% de alta. Segundo o relatório, mais de 1,5 bilhão de turistas viajaram internacionalmente em 2025, quase 60 milhões a mais do registrado em 2024.

Brasil atrativo

No último ano, o Brasil registrou o recorde na chegada de turistas estrangeiros, com 9,3 milhões de visitantes desembarcando no território nacional, superando a meta anual de 6,9 milhões prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, explicou que o Brasil tem atrativos como nenhum outro destino no mundo e isso, segundo ele, atrai o desejo do turista de fora de conhecer as belezas, a cultura, a gastronomia e o povo brasileiro.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números da ONU Turismo confirmam que a estratégia de reposicionamento da imagem do Brasil no exterior é um sucesso sem precedentes.

De acordo com o Ministério do Turismo, o desempenho recorde brasileiro confirma o protagonismo do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, além de sinalizar um cenário promissor para os próximos anos, em linha com as diretrizes do Plano Nacional de Turismo.