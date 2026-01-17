logo ebc
Riotur divulga programação dos dez megablocos no Circuito Preta Gil

Circuitol foi batizado em 2025 em homenagem à cantora baiana
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/01/2026 - 15:10
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 14/01/2026 - Circuito Preta Gil no carnaval 2026. Foto: Fernando Maia/Riotur
© Fernando Maia/Riotur

A programação dos dez megablocos que desfilarão no Circuito Preta Gil no carnaval 2026, já foi definida pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur). A folia nas ruas do centro da capital fluminense começa com o Bloco Chá da Alice, no dia 24 de janeiro. A estimativa dos organizadores é mais de 50 mil foliões presentes.

No dia 25, a programação prevê a participação do Bloco da Lexa. O Bloco do Gold, de Léo Santana, desfila no dia 31, com a estimativa de reunir 150 mil pessoas.

O SeráQAbre? passa pelo circuito no dia 1º de fevereiro. Então a animação no centro do Rio dá uma paradinha e só volta no dia 7, com a presença do Bloco da Favorita.

O Cordão do Boitatá, criado por estudantes e músicos, em 1996, na região da Praça XV, pela primeira vez participa da folia no Circuito Preta Gil. O bloco sai no dia 8.

>>Único bloco criado por quilombolas homenageará Preta Gil 

Bola Preta

 

Rio de Janeiro (RJ), 01/03/2025 - Foliões se divertem no 106º desfile do Cordão da Bola Preta, no centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 01/03/2025 - Foliões se divertem no 106º desfile do Cordão da Bola Preta, no centro da cidade. Foto-arquivo: Tânia Rêgo/Agência Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com a estimativa de reunir mais de 700 mil foliões, o tradicional Cordão da Bola Preta desfila no dia 14, sábado de carnaval. O bloco foi fundado, em 1918, por Álvaro Gomes de Oliveira, o Kaveirinha; Francisco Brício Filho, o Chico Brício; Eugênio Ferreira; João Torres; e os irmãos Oliveira Roxo, Jair, Joel e Arquimedes Guimarães.

O nome foi dado por Kaveirinha. Contam que, ao ver passar uma bela mulher vestida de branco com bolas pretas; a imagem o inspirou a chamar o bloco de Cordão da Bola Preta.

No dia 17, passa pelo circuito o Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, com estimativa de reunir pelas ruas do centro mais de 600 mil pessoas. No dia 21, será a vez do Bloco da Anitta. O Monobloco, fundado no ano 2000, a partir de uma oficina para ensinar batucada, encerra oficialmente o carnaval carioca, desfilando no dia 22.

Concentração

A concentração dos megablocos será às 7h, na Rua Primeiro de Março, seguindo pela Avenida Antonio Carlos, com dispersão na altura da Rua Araújo Porto Alegre. A informação foi divulgada na quarta-feira (14) pela Riotur. De acordo com a companhia, o carnaval de rua 2026 tem bloco para todos os gostos: dos tradicionais Cordão da Bola Preta e o Boitatá até os trios com grandes artistas como Anitta, Ludmilla, Lexa e Léo Santana.

Boitatá: 30 anos

 

Foliões curtem o Baile Multicultural do Cordão do Boitatá, na Praça XV
Foliões curtem o Baile Multicultural do Cordão do Boitatá, na Praça XV - Foto-arquivo: Fernando Frazão/Agência Brasil

Este ano, o Cordão do Boitatá completa 30 anos e o cortejo volta para a região da Rua Primeiro de Março, centro da cidade. Com mais de 250 músicos tocando sem carro de som e quase 400 integrantes com alas de estandartes, pernas de pau e baianas, o Boitatá é o único grupo dos megablocos que não faz uso de trio elétrico.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, os megablocos têm um papel importante no carnaval de rua.

“Eles reúnem um número muito expressivo de foliões e ampliam o acesso do público à festa na cidade. Justamente por isso, exigem uma operação robusta e integrada, que a Prefeitura coordena, com a articulação da Riotur e outros órgãos, para garantir organização, segurança e serviços ao público”, afirmou.

Circuito Preta Gil

 

Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2020 - A cantora Preta Gil, se apresenta na festa de abertura dos 50 dias do Carnaval Rio 2020, na praia de Copacabana. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2020 - A cantora Preta Gil, se apresenta na festa de abertura dos 50 dias do Carnaval Rio 2020, na Praia de Copacabana. Foto-arquivo: Tânia Rêgo/Agência Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Circuito Preta Gil foi batizado em 2025 em homenagem à cantora, que liderou por anos um megabloco na região central da cidade e se tornou símbolo da diversidade, alegria e da força do carnaval de rua do Rio.

A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial, para que todos os foliões saibam onde e quando a folia vai rolar, salientou Fellows.

