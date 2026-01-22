logo ebc
Sem Censura é indicado ao Prêmio APCA pelo segundo ano seguido

Atração concorre na categoria de Melhor Programa de Televisão
Publicado em 22/01/2026 - 13:47
Brasilia
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Pelo segundo ano consecutivo, o programa Sem Censura, da TV Brasil, é indicado na categoria de Melhor Programa de Televisão do Prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 2025, a atração venceu a disputa. Apresentada por Cissa Guimarães, a produção concorre com as produções Acerte ou Caia! (Record), Globo Rural (Globo), Show 60 Anos (Globo) e Viver Sertanejo (Globo).

A apresentadora Cissa Guimarães agradece ao público por mais uma conquista. “Eu acho que, além de ser nosso, da equipe da TV Brasil, ele é do povo brasileiro, porque é para eles que a gente faz o programa, e eles fazem junto com a gente, com esse prestígio, esse tempo e essa audiência”, comemora.

O diretor da atração, Bruno Barros, que é profissional de carreira na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), destaca que a indicação reflete o compromisso com a comunicação pública de qualidade. “Estamos muito felizes com o reconhecimento do trabalho da nossa equipe que se empenha diariamente para fazer um programa cada vez melhor, reunindo pessoas diferentes para conversar e contar histórias que nos dão ainda mais orgulho do nosso país”, afirma.

Para a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, "a indicação em dois anos consecutivos mostra que a estratégia de buscar relevância através do investimento em produção própria, realizada com cuidado em cada escolha estética e, sobretudo, na escalação da âncora e dos convidados, mostra que acertamos na direção". "A comunicação pública, quando realizada com alto padrão de qualidade, é competitiva", resume.

Programa premiado

Considerada um clássico da televisão brasileira, a atração reestreou, em 2024, na programação da TV Brasil, e tem conquistado o reconhecimento de público e crítica. Entre os destaques, foi vencedora do Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025, na categoria Melhor Programa de Entrevistas, pelo segundo ano consecutivo.

O Sem Censura é exibido de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h, e tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário.

Com um quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas atuais de interesse da sociedade. Em 2025, a produção da TV Brasil comemorou 40 anos no ar.

Sobre o Prêmio APCA

Desde 1956, a APCA reconhece, por meio de premiação, a excelência profissional em áreas como arquitetura, artes visuais, dança, literatura, moda, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. A área de televisão passou a integrar o Prêmio APCA em 1972. Esse é um dos troféus mais importantes e tradicionais do Brasil.

Serviço

Sem Censura – segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil
Sem Censura (reprise) – segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil
Sem Censura – Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ
Sem Censura – YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
Sem Censura – TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

