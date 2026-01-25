logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes

Querido Mundo traz personagens presos a escombros na virada de ano
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 25/01/2026 - 17:52
Tiradentes (MG)
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
© Leo Lara/Universo Produções

A noite de sexta-feira (24) foi marcada por emoção e silêncio atento na praça central de Tiradentes. A exibição ao ar livre do longa Querido Mundo, dirigido por Miguel Falabella, reuniu um público numeroso na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, transformando o espaço histórico em sala de cinema e encontro afetivo com o audiovisual brasileiro.

O filme, um drama protagonizado por Malu Galli e Eduardo Moscovis, acompanha dois personagens atravessados por frustrações pessoais que se veem presos nos escombros de um prédio abandonado na virada do ano. Dependência emocional, violência doméstica e a possibilidade de recomeço costuram a narrativa, que provocou reações intensas da plateia ao longo da sessão gratuita.

Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes - Leo Fontes/Universo Produções

Antes da projeção, Falabella apresentou o filme e compartilhou com o público a travessia até a direção cinematográfica.

“Dirigir um filme era algo que, durante muito tempo, me parecia impossível. Mas eu queria contar essa história. Criar, entrar e inventar um novo mundo é fascinante”, disse, sob aplausos.

Na manhã deste domingo (25), o diretor voltou a se encontrar com o público em uma conversa aberta, ampliando o diálogo sobre processo criativo, atuação e linguagem. Ao comentar sua trajetória no teatro e no cinema, Falabella relembrou experiências marcantes e a centralidade do corpo do ator na construção da cena. “Hoje em dia pouca gente trabalha isso, o corpo do ator. É uma outra construção, outra postura, outro diafragma, outro enunciado”, afirmou, ao evocar montagens teatrais dos anos 1980.

O encontro ganhou contornos de homenagem quando Falabella falou da emoção de integrar a mesma edição da mostra que o cineasta Júlio Bressane, com quem trabalhou em Cleópatra.

“Isso não tem preço. Ele tem uma dimensão totalmente antinaturalista. Para quem vem da televisão, acostumado ao naturalismo, é um exercício poderoso: você precisa descobrir outra maneira de dizer aquilo, de dar credibilidade a um texto difícil”, refletiu.

Falabella destacou ainda o caráter provocador desse cinema que exige do ator e do espectador um esforço ativo. “É não pegar a pessoa pela mão o tempo todo. É exercitar a cabeça”, resumiu, arrancando risos e concordâncias da plateia.

Com o tema “Soberania Imaginativa”, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes ocupa até 31 de janeiro a cidade histórica com uma programação gratuita que reafirma o festival como a primeira grande vitrine do calendário audiovisual brasileiro.

Confira a programação completa no site oficial da mostra.

*A repórter viajou a convite da organização do evento

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 25/01/2026 - O bloco Chá da Alice no circuito de megablocos Preta Gil. Foto: Alex Ferro/Riotur
Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio
São Paulo (SP), 05/01/2026 - Bolo de aniversário em comemoração aos 472 anos de São Paulo, no bairro do Bixiga. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aniversário da capital SP é comemorado com tradicional bolo do Bixiga
Brasília (DF) 25/01/2025 Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília, foi implodido na manhã de hoje. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Tradicional hotel de luxo é implodido no centro de Brasília
Edição:
Aline Leal
Mostra de Tiradentes Cinema Festival de Cinema
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Ator Miguel Falabella na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Lara/Universo Produções
Cultura Sessão na praça emociona público da Mostra Tiradentes
dom, 25/01/2026 - 17:52
Juíza federal norte-americana Indira Talwani em Boston 17/09/2025 Reuters/Brian Snyder
Internacional EUA: juíza bloqueia encerramento de status legal de 8 mil imigrantes
dom, 25/01/2026 - 17:38
Estevão comemora gol marcado com a camisa do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 25/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Estêvão brilha em vitória do Chelsea sobre Crystal Palace por 3 a 1
dom, 25/01/2026 - 17:23
Rio de Janeiro (RJ), 25/01/2026 - O bloco Chá da Alice no circuito de megablocos Preta Gil. Foto: Alex Ferro/Riotur
Cultura Bloco da Lexa atrai foliões para o circuito Preta Gil no centro do Rio
dom, 25/01/2026 - 17:10
São Paulo (SP), 25/01/2026 - Ato na Avenida Paulista cobra justiça em dia que marca sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral "Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
dom, 25/01/2026 - 16:16
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
dom, 25/01/2026 - 16:15
Ver mais seta para baixo