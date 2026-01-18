logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre

Plataforma está em fase final de testes, diz nota do MinC
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/01/2026 - 18:40
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
© Guilhermo Garza/Desvia/Divulgação

O Ministério da Cultura (MinC) esclareceu, por meio de nota, neste domingo (18) que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda se encontra em fase final de testes e não foi lançada.

De acordo com o ministério, “não procede a informação de que o serviço já estaria disponível", e a plataforma e seus aplicativos (versões Android e IOS) têm lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Na avaliação do MinC, a Tela Brasil será uma importante entrega da política cultural do governo federal para o setor audiovisual, na medida em que reunirá centenas de títulos brasileiros, ampliando, “de forma inédita”, o acesso da população às produções nacionais.

“A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país”, afirmou o MinC.

A nota traz a avaliação de que as repercussões positivas e celebradas sobre o lançamento da plataforma de streaming pública “demonstram o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua cultura”.

O ministério conclui afirmando que as informações oficiais sobre o lançamento serão divulgadas em breve em seus canais institucionais. 

Relacionadas
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atriz do filme Ainda estou aqui, Fernanda Torres. Foto: oficialfernandatorres/Instagram
Atual sucesso do cinema nacional reflete anos de investimento no setor
Brasília (DF), 24/09/2025 – Filme O Agente Secreto - 19ª CINEBH - International Film Festival - Exibição do Filme O AGENTE SECRETO - Foto: Leo Lara/Universo Produção
Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema
Brasília (DF) 19/12/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministra defende regulamentação de plataformas de streaming
Edição:
Vinicius Lisboa
Cinema Brasileiro audiovisual brasileiro Ministério da Cultura Streaming Tela Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Imagen de archivo de edificios en Nuuk, Groenlandia. 14 enero 2026. REUTERS/Marko Djurica
Internacional Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump
dom, 18/01/2026 - 18:44
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Cultura Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre
dom, 18/01/2026 - 18:40
People stand among charred and heavily damaged properties in Concepcion, Chile, in the aftermath of a forest fire in the Biobio region, where, according to local media, multiple wildfires prompted emergency evacuations, January 18, 2026. REUTERS/Juan Gonzalez
Internacional Chile declara estado de catástrofe por incêndios com 16 mortos
dom, 18/01/2026 - 18:05
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
Esportes Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor
dom, 18/01/2026 - 17:25
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro
dom, 18/01/2026 - 17:10
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Internacional EUA prepara envio de soldados a Minnesota para conter protestos
dom, 18/01/2026 - 16:42
Ver mais seta para baixo