Cultura

Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, vence Prêmio APCA

Ele foi escolhido como melhor programa cultural de rádio
EBC
Publicado em 27/01/2026 - 10:10
São Paulo
Tarde Nacional SP’, da Rádio Nacional, vence Prêmio APCA como melhor programa cultural de rádio. Foto: EBC/Divulgação
© EBC/Divulgação

O programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, foi escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor programa cultural de rádio de 2025. O anúncio foi feito na noite dessa segunda-feira (26), em assembleia realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. A 70ª cerimônia de premiação, com a entrega dos troféus, está prevista para maio, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista.

"No ano em que celebra 90 anos, a Rádio Nacional recebe o primeiro presente que é esse prêmio importantíssimo da APCA. Parabéns a todos os funcionários envolvidos na produção do programa, que já é um exemplo de sucesso na comunicação pública. O prêmio também é um reconhecimento do vínculo que o Tarde Nacional SP, que estreou em 2024, já criou com o público paulista - uma praça importantíssima que é prioridade desta gestão", afirma o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum.

O gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, reforça que a conquista tem significado especial por ser justamente nas celebrações em torno das nove décadas de existência da Rádio Nacional.

“É o primeiro ano em que a emissora é indicada e já sai vencedora, com um programa que nasceu da força de vontade e da dedicação de dois profissionais da EBC, que produzem, apresentam e operam a atração. Esse trabalho foi fundamental para que a Rádio Nacional de São Paulo deixasse de ser apenas uma retransmissora e passasse a geradora de conteúdo local, em diálogo direto com a maior cidade da América Latina”, diz.

No ar de segunda a sexta, das 15h às 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pelo dial da Rádio Nacional de São Paulo, em 87,1 FM. Os ouvintes de outras localidades também podem conferir a atração ao vivo no site e no app Rádios EBC. A produção radiofônica apresenta entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa também tem colunas com novidades musicais, achados da literatura e formação da identidade cultural da cidade.

"O forte da Nacional FM é a cobertura cultural e temos nos esforçado para levar aos ouvintes a diversidade de vozes que marcam a música brasileira, desde artistas independentes até os grandes nomes da MPB. Também abrimos espaço na programação local para falar sobre cinema, literatura e teatro, dando um panorama da riqueza cultural da maior cidade da América Latina. Isso tudo temperado com a melhor música do mundo: a brasileira”, afirma Victor Ribeiro, coordenador de Programação da Rádio Nacional São Paulo e apresentador do Tarde Nacional SP.

Segundo Guilherme Strozi, jornalista da EBC e que está à frente da atração radiofônica vespertina juntamente com Victor Ribeiro, o Tarde Nacional SP busca dialogar com a população da maior cidade do país com música brasileira tradicional e contemporânea, além de oferecer jornalismo crítico, serviço, entrevistas com personalidades importantes da capital e colunas de literatura, música alternativa, cinema e tecnologia.

"Estou feliz por ajudar a construir mais um pedacinho da história de uma das rádios mais importantes deste país. Uma rádio pública e da EBC! 

Sem Censura venceu APCA em 2025

Este é o segundo ano consecutivo em que uma atração de emissora da EBC vence o Prêmio APCA. Em 2025, o Sem Censura, da TV Brasil, foi escolhido como Melhor Programa de Televisão. Apresentado por Cissa Guimarães, vai ao ar de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h, e tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário. Neste ano, a produção também esteve entre os finalistas do Prêmio APCA em sua categoria.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional do Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Tarde Nacional São Paulo Programa de Rádio EBC Prêmio APCA
