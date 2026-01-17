TV Brasil exibe produção independente Essencial - Equipes de Saúde

O documentário Essencial - Equipes de Saúde entra no ar na telinha da TV Brasil neste domingo (18), às 11h. O especial acompanha a dedicação e o impacto desses profissionais em comunidades carentes do país. O conteúdo destaca a atuação das equipes de saúde da família.

Com 52 minutos, o média-metragem destaca o papel vital dos agentes de saúde em prol da população. Disponível no app TV Brasil Play, a obra independente mostra o cotidiano de quatro agentes comunitários de saúde que trabalham em diferentes cidades do território nacional.

A narrativa esclarece as atribuições dos profissionais aos quais se juntam quatro integrantes de equipes médicas: uma pediatra, um enfermeiro, uma fisioterapeuta e um anestesista. Em comum, todos os personagens se destacam pela seriedade e paixão com que desempenham suas atividades.

O foco é o dia a dia de quem está envolvido na atenção primária à saúde. Conhecida também como atenção básica, abrange não só a promoção e a proteção da saúde, como também a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos. Formada por equipes multidisciplinares, ela tem o objetivo de cuidar do indivíduo e sua família e da comunidade de forma integral.

Com depoimentos reveladores, o filme mostra como essa estrutura se torna fundamental na organização do sistema de saúde e no atendimento de milhões de brasileiros. Essas equipes enfrentam desafios diários e criam vínculos profundos com as comunidades em que atuam.

Ao revelar aspectos da rotina desse trabalho, o doc combina histórias pessoais com diversos aspectos do sistema de saúde brasileiro. O média-metragem ressalta a importância da estratégia de saúde da família que transforma a relação entre profissionais de saúde e a população mais vulnerável.

Ficha técnica de Essencial - Equipes de Saúde

País: Brasil

Ano: 2022

Gênero: documentário

Duração: 52 min

Classificação indicativa: Livre

Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura

Direção Geral: Pedro Saad

Direção e roteiro: Luciano Oreggia

Valorização do conteúdo independente

O média-metragem Essencial - Equipes de Saúde ganha espaço na programação da TV Brasil neste domingo (18). O conteúdo de natureza documental exibido na telinha também pode ser acompanhado sob demanda no app TV Brasil Play.

A emissora pública é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de obras desse tipo no mercado audiovisual do país, a TV Brasil fomenta novos realizadores.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Essencial - Equipes de Saúde – domingo, dia 18/1, às 11h, na TV Brasil

