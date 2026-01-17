TV Brasil exibe produção independente Essencial - Equipes de Saúde
O documentário Essencial - Equipes de Saúde entra no ar na telinha da TV Brasil neste domingo (18), às 11h. O especial acompanha a dedicação e o impacto desses profissionais em comunidades carentes do país. O conteúdo destaca a atuação das equipes de saúde da família.
Com 52 minutos, o média-metragem destaca o papel vital dos agentes de saúde em prol da população. Disponível no app TV Brasil Play, a obra independente mostra o cotidiano de quatro agentes comunitários de saúde que trabalham em diferentes cidades do território nacional.
A narrativa esclarece as atribuições dos profissionais aos quais se juntam quatro integrantes de equipes médicas: uma pediatra, um enfermeiro, uma fisioterapeuta e um anestesista. Em comum, todos os personagens se destacam pela seriedade e paixão com que desempenham suas atividades.
O foco é o dia a dia de quem está envolvido na atenção primária à saúde. Conhecida também como atenção básica, abrange não só a promoção e a proteção da saúde, como também a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos. Formada por equipes multidisciplinares, ela tem o objetivo de cuidar do indivíduo e sua família e da comunidade de forma integral.
Com depoimentos reveladores, o filme mostra como essa estrutura se torna fundamental na organização do sistema de saúde e no atendimento de milhões de brasileiros. Essas equipes enfrentam desafios diários e criam vínculos profundos com as comunidades em que atuam.
Ao revelar aspectos da rotina desse trabalho, o doc combina histórias pessoais com diversos aspectos do sistema de saúde brasileiro. O média-metragem ressalta a importância da estratégia de saúde da família que transforma a relação entre profissionais de saúde e a população mais vulnerável.
Ficha técnica de Essencial - Equipes de Saúde
País: Brasil
Ano: 2022
Gênero: documentário
Duração: 52 min
Classificação indicativa: Livre
Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura
Direção Geral: Pedro Saad
Direção e roteiro: Luciano Oreggia
Valorização do conteúdo independente
O média-metragem Essencial - Equipes de Saúde ganha espaço na programação da TV Brasil neste domingo (18). O conteúdo de natureza documental exibido na telinha também pode ser acompanhado sob demanda no app TV Brasil Play.
A emissora pública é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de obras desse tipo no mercado audiovisual do país, a TV Brasil fomenta novos realizadores.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .
Serviço
Essencial - Equipes de Saúde – domingo, dia 18/1, às 11h, na TV Brasil
TV Brasil na internet e nas redes sociais
- Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
- Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
- YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
- X – https://x.com/TVBrasil
- Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
- TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
- TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br