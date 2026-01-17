logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Brasil exibe produção independente Essencial - Equipes de Saúde

Documentário destaca o papel vital dos agentes de saúde para população
EBC
Publicado em 17/01/2026 - 16:22
Brasília
Rio de janeiro (RJ), 15/01/2026 - O documentário
© TV Brasil

O documentário Essencial - Equipes de Saúde entra no ar na telinha da TV Brasil neste domingo (18), às 11h. O especial acompanha a dedicação e o impacto desses profissionais em comunidades carentes do país. O conteúdo destaca a atuação das equipes de saúde da família.

Com 52 minutos, o média-metragem destaca o papel vital dos agentes de saúde em prol da população. Disponível no app TV Brasil Play, a obra independente mostra o cotidiano de quatro agentes comunitários de saúde que trabalham em diferentes cidades do território nacional.

Rio de janeiro (RJ), 15/01/2026 - O documentário
Especial acompanha a dedicação e o impacto dos profissionais de saúde em comunidades carentes do país - Frame: TV Brasil

A narrativa esclarece as atribuições dos profissionais aos quais se juntam quatro integrantes de equipes médicas: uma pediatra, um enfermeiro, uma fisioterapeuta e um anestesista. Em comum, todos os personagens se destacam pela seriedade e paixão com que desempenham suas atividades.

O foco é o dia a dia de quem está envolvido na atenção primária à saúde. Conhecida também como atenção básica, abrange não só a promoção e a proteção da saúde, como também a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos. Formada por equipes multidisciplinares, ela tem o objetivo de cuidar do indivíduo e sua família e da comunidade de forma integral.

Com depoimentos reveladores, o filme mostra como essa estrutura se torna fundamental na organização do sistema de saúde e no atendimento de milhões de brasileiros. Essas equipes enfrentam desafios diários e criam vínculos profundos com as comunidades em que atuam.

Rio de janeiro (RJ), 15/01/2026 - O documentário
Documentário destaca a atuação das equipes de saúde da família - Frame: TV Brasil

Ao revelar aspectos da rotina desse trabalho, o doc combina histórias pessoais com diversos aspectos do sistema de saúde brasileiro. O média-metragem ressalta a importância da estratégia de saúde da família que transforma a relação entre profissionais de saúde e a população mais vulnerável.

Ficha técnica de Essencial - Equipes de Saúde
País: Brasil
Ano: 2022
Gênero: documentário
Duração: 52 min
Classificação indicativa: Livre
Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura
Direção Geral: Pedro Saad
Direção e roteiro: Luciano Oreggia

Valorização do conteúdo independente

O média-metragem Essencial - Equipes de Saúde ganha espaço na programação da TV Brasil neste domingo (18). O conteúdo de natureza documental exibido na telinha também pode ser acompanhado sob demanda no app TV Brasil Play.

A emissora pública é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de obras desse tipo no mercado audiovisual do país, a TV Brasil fomenta novos realizadores.

Ao vivo e on demand  

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .  

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .  

Serviço
Essencial - Equipes de Saúde – domingo, dia 18/1, às 11h, na TV Brasil 

TV Brasil na internet e nas redes sociais  

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
Relacionadas
Serra da Capivara (PI), 02/01/2026 - Programa Olhar Brasil - Serra da Capivara. Frame: TV Brasil
TV Brasil estreia série sobre riquezas turísticas nacionais
Brasília (DF), 15/01/2026 – Novo diretor Geral da EBC, jornalista David Butter, posa para fotografia oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Jornalista David Butter é novo diretor-geral da EBC
Brasília (DF), 24/03/2025.- Presidente Lula nomeia Bráulio Ribeiro diretor-geral da EBC Radialista estava à frente da Diretoria de Operações da empres. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
América Latina: Diretor da EBC será presidente de rede de TVs públicas
TV Brasil documentário Essencial - Equipes de Saúde Saúde Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de janeiro (RJ), 15/01/2026 - O documentário
Cultura TV Brasil exibe produção independente Essencial - Equipes de Saúde
sab, 17/01/2026 - 16:22
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia CNI: Brasil acessará 36% do comércio global com acordo UE-Mercosul
sab, 17/01/2026 - 15:46
Rio de Janeiro (RJ), 17/01/2026 - Helicóptero do Corpo de Bombeiro faz busca por helicóptero que caiu em Guaratiba. Foto: CBMRJ/Divulgação
Geral Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
sab, 17/01/2026 - 15:12
Rio de Janeiro (RJ), 14/01/2026 - Circuito Preta Gil no carnaval 2026. Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura Riotur divulga programação dos dez megablocos no Circuito Preta Gil
sab, 17/01/2026 - 15:10
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia FGC inicia pagamento de clientes do Banco Master com até R$ 250 mil
sab, 17/01/2026 - 14:52
European Commission President Ursula von der Leyen shakes hands with Paraguay's President Santiago Pena, with European Council President Antonio Costa and Argentina's President Javier Milei next to them, on the day authorities of the European Union and the South American bloc Mercosur sign a free trade agreement, ending more than 25 years of negotiations, in Asuncion, Paraguay, January 17, 2026. REUTERS/Cesar Olmedo
Internacional Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
sab, 17/01/2026 - 14:26
Ver mais seta para baixo