logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

TV Brasil exibe show em homenagem a Gal Costa neste sábado

Cena Musical revisita repertório da saudora cantora, em Salvador
TV Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 17:28
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Orquestra Sinfônia da Bahia durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

TV Brasil revisita neste sábado (3), à zero hora, o espetáculo inédito Gal 80, em edição temática do Cena Musical, no último programa da temporada.

Exclusivo, o show emociona com a presença de vários artistas. O especial gravado em 26 de setembro de 2025, dia do aniversário da diva baiana Gal Costa, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, homenageia a cantora e compositora que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos. A estrela teria feito 80 anos na ocasião.

Com repertório de clássicos da trajetória da Musa da Tropicália, o tributo traz sucessos como Baby, Barato Total, Brasil, Canta Brasil, Divino Maravilhoso, Folhetim, Força Estranha, Nada mais (Lately) e "Vaca Profana", entre outros hits.

Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Atriz Sophie Charlotte durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil
Atriz Sophie Charlotte durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil - TV Brasil

A atriz Sophie Charlotte, que viveu o papel da cantora e compositora no longa-metragem "Meu Nome é Gal" (2023), é uma das convidadas para participar da performance no palco. A produção ainda reúne convidados como Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha e Walerie Gondim.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia é uma verdadeira celebração à vida e obra da homenageada.

A atração foi registrada pela TVE Bahia, emissora parceira integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que gere a TV Brasil.

Apresentado pela cantora e jornalista Bia Aparecida, o programa Cena Musical encerra a temporada com esse tributo para Gal Costa. A produção exibida pela TV Brasil retoma as edições inéditas dos shows gravados com exclusividade no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, ainda no primeiro semestre de 2026.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
TV Brasil festeja 2026 com clássicos do samba em show especial
Edição:
Maria Claudia
Gal Costa Cena Musical TV Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Casa Rosada Argentina
Internacional Argentina restringe imigração de venezuelanos ligados a Maduro
sab, 03/01/2026 - 17:57
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Intoxicação por metanol no interior da Bahia deixa um morto
sab, 03/01/2026 - 17:32
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Vice-presidente da Venezuela diz que país não será colônia dos EUA
sab, 03/01/2026 - 17:31
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Orquestra Sinfônia da Bahia durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil
Cultura TV Brasil exibe show em homenagem a Gal Costa neste sábado
sab, 03/01/2026 - 17:28
Prédio do Congresso dos EUA em Washington 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela
sab, 03/01/2026 - 17:19
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez 06/10/2023 REUTERS/Jon Nazca
Internacional Espanha diz que não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela
sab, 03/01/2026 - 16:59
Ver mais seta para baixo