TV Brasil Internacional estreia série sobre a Cracolândia

Produzida pelo Brasil de Fato, Território em Fluxo tem cinco episódios
EBC
Publicado em 18/01/2026 - 11:29
Brasília
São Paulo (SP), 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Neste domingo (18), às 20h, no horário de Brasília, a TV Brasil Internacional, do canal público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia série produzida pelo Brasil de Fato, Território em Fluxo. A produção conta com cinco episódios e aborda os principais conflitos da região conhecida como “Cracolândia”, em São Paulo, desde a resistência e alternativa à guerra contra as drogas.

Em formato de documentário, o projeto mostra os processos sociais e históricos que permeiam a sociedade. São olhares profundos e sensíveis sobre os desafios, as transformações e a pluralidade de vozes.

Além disso, a série convida o público a compreender o mundo a partir de contextos e experiências que vão desde o urbano ao rural e das questões ambientais às relações sociais.

TV Brasil Internacional 

TV Brasil Internacional é o canal de televisão da EBC voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a cultura brasileira pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos. 

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fuso-horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS

TV Brasil Internacional Brasil de Fato Território em Fluxo Cracolândia
