Cultura

TV Brasil Internacional transmite festival Pernambuco Meu País

Shows ocorrem a partir desta sexta-feira (16) até domingo (18)
Publicado em 16/01/2026 - 07:02
Brasília
TV Brasil Internacional transmite shows do festival de verão 'Pernambuco Meu País'.
A TV Brasil Internacional apresenta, de sexta-feira (16) a domingo (18), os shows do festival de verão Pernambuco Meu País, que ocorre na cidade de São José da Coroa, litoral sul do estado. As exibições começam às 20h, ao vivo, e são fruto da parceria com a Empresa Pernambuco de Comunicação (EPC), responsável pela TV Pernambuco, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Grandes nomes do cenário artístico pernambucano e nacional vão passar pelo palco nos três dias de evento, como o Grande Encontro (Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença), Timbalada, Alexandre Pires, Ferrugem e José Augusto.

A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida no calendário turístico e cultural do estado. Em dezembro do ano passado, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do réveillon em Jaboatão dos Guararapes. Agora, em janeiro, a iniciativa avança para São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá.

Confira abaixo a programação completa do festival:

*Início das transmissões pela TV Brasil Internacional a partir das 20h.

Sexta-feira (16)

18h – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

19h – PV Calado

20h30 – Nena Queiroga

22h20 – O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença

00h30 – José Augusto

DJ Bobe nos intervalos

Sábado (17)

18h – Maracatu Nação Camaleão

19h – Juarez

20h30 – Nathália Calasans

22h30 – Zezo

00h30 – Timbalada

DJ Baloo nos intervalos

Domingo (18)

18h – Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

19h – Helena Cristina

20h30 – Grupo Revelação

22h30 – Alexandre Pires

00h30 – Ferrugem

DJ Salvador nos intervalos

Sobre a TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site da TV Brasil Internacional, no YouTube e no app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.

TV Brasil Internacional carnaval festival Pernambuco Meu País
