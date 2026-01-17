TV Brasil: Jane Duboc celebra a Bossa Nova no programa Cena Musical

No clima da Bossa Nova, no mês em que se celebra o gênero musical brasileiríssimo, no dia 25 de janeiro, os sucessos do cancioneiro nacional embalam a programação da TV Brasil com o show O Reflexo da Água.

O canal público exibe uma performance exclusiva de Jane Duboc na madrugada deste sábado (17) para domingo (18), à meia-noite. A produção resgata clássicos de vários compositores nacionais que têm a água como inspiração.

O espetáculo da veterana foi gravado pela emissora no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A atração é apresentada pela cantora e jornalista Bia Aparecida. O conteúdo já está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora.

Para essa apresentação especial, a cantora e compositora reúne hits como Tenho Sede, de Dominguinhos e Anastácia; Correnteza, de Tom Jobim e Luiz Bonfá; e Todo Azul Do Mar, de Flávio Venturini e Ronaldo Bastos, além de outras obras de astros como Dorival Caymmi e Fátima Guedes.

No palco, a artista paraense natural de Belém canta, toca violão e teclado. Jane Duboc é acompanhada por Pablo Savalla (percussão e vocal), Jefferson Lescowich (baixo acústico, baixo elétrico e vocal), Clarisse Grova (voz e violão) e Leandro Freixo (teclado e vocal).

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção com janela semanal traz shows que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando da temporada de shows é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já mostrou nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta, Geraldo Azevedo e Zé Katimba. Outros astros e talentos da nova geração participam dos programas da série.