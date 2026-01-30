logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Unidos da Tijuca terá nova quadra de ensaio próxima à Cidade do Samba

Previsão de entrega da obra é estimado em nove meses
Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 08:15
Rio de Janeiro
A Cidade do Samba, onde ficam os barracões das escolas de samba e são montados os desfiles do carnaval.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A escola de samba Unidos da Tijuca, que fica na Gamboa, região portuária da cidade, vai ganhar uma nova quadra de ensaios, totalmente remodelada, com investimento previsto de R$ 13,5 milhões.

O terreno de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados (m²), localizado próximo à Cidade do Samba, faz parte das ações municipais voltadas ao fortalecimento do Carnaval e da cadeia produtiva cultural da cidade.

A obra tem prazo estimado de nove meses para conclusão, e o objetivo é ampliar a infraestrutura permanente das escolas de samba, permitindo o uso dos equipamentos culturais ao longo de todo o ano.

“Carnaval não é só o momento incrível desses dias, da semana do Carnaval propriamente dita, mas as escolas de samba são instituições que dão identidade à nossa cidade", destacou o prefeito Eduardo Paes.

No térreo, o projeto prevê a implantação de uma quadra coberta, palco, depósito de bateria, camarim e pátio descoberto. O espaço contará ainda com loja, bilheteria, três bares, cozinha, posto médico com acesso exclusivo para ambulância, banheiros feminino, masculino e para pessoas com deficiência, além de elevador.

No pavimento superior, haverá um mezanino com camarote, setor administrativo, banheiros, terraço descoberto e bar de apoio. Toda a estrutura foi projetada para garantir acessibilidade, segurança e conforto, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

“Isso vai mudar tudo na história da escola de samba. Vai favorecer a comunidade, o turista, os profissionais, vai gerar mais emprego. Vai ser uma quadra que vai funcionar o ano inteiro, 365 dias por ano”, avaliou o presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca, Fernando Horta.

De acordo com a prefeitura, o espaço contribui para a sustentabilidade institucional da escola, fortalece a geração de emprego e renda e valoriza os profissionais envolvidos na produção do Carnaval.

Edição:
Denise Griesinger
Unidos da Tijuca Eduardo Paes Cidade do Samba quadra de ensaio
