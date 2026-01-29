logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Vira-lata caramelo se torna expressão cultural de São Paulo

A lei estadual foi publicada no dia 22 e já está em vigor
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 15:57
São Paulo
29/01/2026 - Cachorro caramelo se torna expressão cultural de São Paulo. Foto: TheOtherKev/ Pixabay
© TheOtherKev/ Pixabay

O famoso e simpático “vira-lata caramelo” agora é reconhecido por lei como expressão cultural de São Paulo. A lei estadual foi publicada no dia 22 no Diário Oficial e já está em vigor.

O reconhecimento do caramelo chega como uma forma de dar visibilidade e proteção aos animais como um todo. O país tem cerca de 30 milhões de cachorros, gatos e outras espécies domésticas abandonados.

“Respeitar os animais e proteger as vidas deles é um exercício de humanidade. Sabemos o quanto é importante acolher um cachorrinho quando ele procura um lugar para deitar, alguém pra ficar perto ou simplesmente mostrar como está feliz na nossa companhia. É uma troca de amor, carinho e cuidado”, disse o governador Tarcísio de Freitas após assinar a lei que tornou o caramelo expressão cultural de SP.

A prática de abandonar animais é crime e pode levar à pena de até um ano de detenção, que pode ser agravada se houver indícios de maus-tratos ou riscos para a saúde do bicho.

Em São Paulo, os abandonos podem ser denunciados à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal no 0800-600-6428. Na capital paulista, os pets deixados para trás são recolhidos pela Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e são, posteriormente, disponibilizados para adoção.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Casos recentes

Entre os casos de maus-tratos a animais registrados recentemente está o do cachorro Orelha. A morte brutal do cachorrinho, na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, causou comoção nacional. Cão comunitário, ele foi atacado por um grupo de adolescentes no dia 4 de janeiro. Após ser socorrido e levado a uma clínica veterinária, o cachorro teve que ser submetido à eutanásia no dia 5, em razão da gravidade dos ferimentos.

As autoridades também investigam um outro caso de agressão feito pelos adolescentes contra o cachorro conhecido como Caramelo. O animal conseguiu escapar dos ataques do grupo.

Outro caso é o do cão Abacate, morto na terça-feira (27) com um tiro de arma de fogo no bairro de Tocantins, na cidade de Toledo, Paraná. Segundo informações da polícia, a bala atravessou o corpo do animal, atingindo os rins. As autoridades investigam quem foi o autor do disparo e salientam que houve a intenção de matar. Não foi um acidente. Abacate, assim como Orelha, era um cachorro comunitário, cuidado pelos moradores da região.

Relacionadas
Toledo (PR), 28/01/2026 - Cachorro Abacate morre após ser baleado. Foto: leandrovolanick/Instagram
Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
Edição:
Juliana Andrade
São Paulo cachorro caramelo animais maus-tratos a animais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/01/2026 – Helicóptero UH-60 Black Hawk. Foto: Leandro Casella/Revista Foça Aérea
Geral PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime
qui, 29/01/2026 - 17:51
Café, cafezinho, xicara
Economia Preços altos derrubam consumo de café no Brasil em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:48
Brasília (DF), 30/12/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comenta os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes a novembro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:15
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
Esportes Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália
qui, 29/01/2026 - 16:55
Brasília (DF), 07/05/2025 - O ex presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia (d), participam da manifestação em defesa da anistia aos condenados nos atos golpistas de 8 de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Malafaia pede rejeição de denúncia sobre ofensa ao comando do Exército
qui, 29/01/2026 - 16:32
Congonhas (SP), 28/01/2026 - Vistoria encontra material de enxurrada na CSN Mineração. Foto: Prefeitura de Congonhas/Divulgação
Meio Ambiente Vale é multada por vazamentos em minas de Congonhas e Ouro Preto
qui, 29/01/2026 - 16:28
Ver mais seta para baixo