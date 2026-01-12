logo ebc
Vitória de O Agente Secreto tem forte repercussão nas redes sociais

Filme brasileiro fez história em Hollywood
Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 08:54
São Paulo
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O filme brasileiro O Agente Secreto ganhou, na noite deste domingo (11), madrugada de segunda no Brasil, dois troféus do Globo de Ouro, um de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura (foto). É a primeira vez que o país conquista duas premiações na mesma edição do evento.

A conquista do longa dirigido por Kleber Mendonça Filho gerou reação imediata nas redes sociais. Políticos, atores e críticos repercutiram a conquista.

O presidente Lula escreveu em seu perfil no X: “Melhor Filme de Língua não Inglesa e Melhor Ator de Drama. Uma dupla vitória de O Agente Secreto no @goldenglobes para entrar para a história do cinema brasileiro. Dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas. Quanta honra foi receber, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada. Eu e Janja guardamos na nossa memória cada momento daquela noite extraordinária. As portas estarão sempre abertas para a arte e a cultura brasileiras”.

Ator do mundo

O deputado federal Guilherme Boulos também fez uma postagem na mesma rede social: “Wagner Moura melhor ator do mundo! O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo. Parabéns, meu irmão!”.

Rosana Hermann, roteirista e colunista da Folha de S.Paulo, foi ao seu perfil no X e postou: “Um filme sobre memória. Sobre trauma de uma geração. Discurso lindo do gigante Wagner Moura. Viva a cultura brasileira!”.

Erika Hilton, deputada federal, escreveu: “Parabenizo o ator Wagner Moura, assim como todos os trabalhadores envolvidos na produção e promoção do filme O Agente Secreto, pelo mais do que merecido Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama. Por mais um ano, uma atuação brasileira foi premiada e celebrada em um dos mais importantes prêmios de Hollywood. Uma atuação estelar, e que só foi possível dentro de um filme feito com excelência, com uma direção primorosa e um elenco maravilhoso. E tudo isso também só foi possível com apoio e financiamento. O Agente Secreto recebeu R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual. Perto dos gastos do nosso país com supersalários e com bolsa-empresário, isso não é nada. Mas, na cultura, cada real investido movimenta um setor inteiro. Vira investimento, emprego, faturamento e, agora, como podemos ver, mais um grande prêmio”.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, postou o seguinte: “Wagner Moura é gigante. O prêmio é mais do que merecido e reconhece uma atuação forte e emocionante em O Agente Secreto”.  Margareth Menezes, ministra da Cultura, comemorou a vitória da película brasileira. Ela escreveu: “UAUUUUUU! O Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro! Parabéns!!!”.

