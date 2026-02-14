Amor ao samba e pertencimento animam carnaval da Intendente Magalhães

O Carnaval do Rio de Janeiro não se resume aos desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em 2026, a Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da capital fluminense, volta a ocupar papel central na festa.

Desfilarão nela as escolas das Séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação. Ao todo, 73 agremiações participam da programação, distribuída entre os dias 14 e 21 de fevereiro. A TV Brasil vai trasmitir os desfiles da Série Prata, nos dias 15 e 16 de fevereiro, na TV aberta e no YouTube.

Conhecida como Passarela Popular do Samba, a Intendente Magalhães se consolidou, desde os anos 1990, como espaço estratégico para escolas fora do circuito da elite do carnaval.

A concentração das agremiações acontece no bairro do Campinho, área historicamente ligada ao samba e a importantes comunidades carnavalescas.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município do Rio, a avenida preserva um formato de desfile marcado pela proximidade entre público e escolas, com famílias acompanhando as apresentações das calçadas e arquibancadas populares.

A Série Prata ocupa posição central na hierarquia do carnaval carioca. Funciona como elo entre os grupos de base e a Série Ouro, disputada na Sapucaí, oferecendo duas vagas de acesso em 2026.

Entre as escolas que desfilam neste ano estão duas agremiações que já integraram o Grupo Especial: São Clemente e Tradição. Rebaixadas nos últimos anos, elas buscam a retomada a partir da Intendente.

Pertencimento

Para Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e ativista cultural do Rio de Janeiro, a Intendente Magalhães representa um espaço onde o samba se apresenta de forma mais próxima de suas origens:

“Eu sempre digo e reafirmo que escola de samba não é como time de futebol. A escola de samba é o retrato de uma comunidade que vai para a avenida se mostrar”, afirma.

Segundo ele, o desfile na Intendente é menos glamoroso do que na Sapucaí, mas carrega um sentido mais profundo de pertencimento.

“O que se faz ali é muito mais amor à agremiação, é muito mais dedicação ao carnaval, muitas vezes por uma questão ideológica, em relação ao samba, e não propriamente para virar estrela.”

Marquinhos avalia que a presença de escolas tradicionais, como São Clemente e Tradição, engrandece os desfiles e reforça o caráter popular da passarela.

“Quando uma escola que já teve o glamour do Grupo Especial vai para a Intendente, isso valoriza o desfile que acontece ali, que é muito mais raiz. Você acaba vendo o samba na sua essência, algo que muitas vezes se perde na avenida principal”, diz.

Para ele, há um conflito de paradigmas na forma como os quesitos são julgados nos grupos de elite.

“Algo que veio do terreiro, da forma de dançar e de se expressar, acaba sendo avaliado com critérios mais próximos do balé clássico. Isso gera um distanciamento.”

O artista também destaca o papel simbólico da Intendente como espaço de reencontro.

“Quando uma escola cai, eu sempre desejo que aquele espírito da música do Martinho da Vila, de renascer das cinzas, tome conta".

"Desfilar na Intendente pode ser um momento de se reencontrar com os verdadeiros valores, com a vida da comunidade, para um dia voltar ao Especial. Não é demérito nenhum. Pelo contrário, ali ainda se vê muita coisa enraizada".

Na avaliação de Marquinhos, o impacto do carnaval na Intendente vai além dos desfiles. Ele destaca que a região em que fica a avenida sempre foi elo de grandes escolas, como Portela e Império Serrano, e que a presença do carnaval transforma o território.

"Em dias normais, a Intendente é uma via de passagem. No carnaval, vira um espaço de alegria, de ocupação e até de mais segurança. Quanto mais povoado, mais seguro”, afirma.

Ele lembra que muitos espectadores não têm condições de ir à Sapucaí e encontram na Intendente a oportunidade de assistir ao samba tradicional. “Hoje a cidade já reconhece: é ali que tem desfile de escola de samba.”

Confira a programação completa dos desfiles da Intendente Magalhães

Federação dos Blocos - Grupo 1

Sábado – 14 de fevereiro

Birita Mas Não Cai — 20h

Império do Gramacho — 20h50

Vai Barrar? Nunca! — 21h40

Cometas do Bispo — 22h30

Unidos do Alto da Boa Vista — 23h20

União da Ponte — 00h10

Novo Horizonte — 01h

Renascer de Vaz Lobo — 01h50

Unidos do Bandeirantes — 02h40

Do Barriga — 03h30

Série Prata, com transmissão da TV Brasil

Domingo – 15 de fevereiro

Mocidade Unida do Santa Marta — 18h

Arrastão de Cascadura — 18h40

Tubarão de Mesquita — 19h20

Renascer de Jacarepaguá — 20h

União do Parque Curicica — 20h40

Independente da Praça da Bandeira — 21h20

Chatuba de Mesquita — 22h

Vizinha Faladeira — 22h40

Unidos de Lucas — 23h20

Independentes de Olaria — 00h

Tradição — 00h40

Lins Imperial — 01h20

União de Jacarepaguá — 02h

Acadêmicos do Cubango — 02h40

Segunda-feira – 16 de fevereiro

Império da Tijuca — 18h

Flamanguaça — 18h40

Feitiço Carioca — 19h20

Siri de Ramos — 20h

Acadêmicos da Abolição — 20h40

Império de Nova Iguaçu — 21h20

São Clemente — 22h

Acadêmicos do Dendê — 22h40

Acadêmicos do Engenho da Rainha — 23h20

Unidos de Santa Tereza — 00h

Acadêmicos da Rocinha — 00h40

Acadêmicos de Santa Cruz — 01h20

Alegria do Vilar — 02h

Leão de Nova Iguaçu — 02h40

Império da Uva — 03h20

Grupo de avaliação

Terça-feira – 17 de fevereiro

Mocidade Unida da Cidade de Deus — 18h

Império Ricardense — 18h40

Raça Rubro-Negra — 19h20

Império da Resistência — 20h

Mocidade Independente de Inhaúma — 20h40

Acadêmicos da Pedra Branca — 21h20

Difícil é o Nome — 22h

Gato de Bonsucesso — 22h40

Arame de Ricardo — 23h20

Acadêmicos de Madureira — 00h

Renascer de Nova Iguaçu — 00h40

Coroado de Jacarepaguá — 01h20

Delírio da Zona Oeste — 02h

Unidos de Manguinhos — 02h40

Casa de Malandro — 03h20

Série Bronze

Sexta – 20 de fevereiro

Concentra Imperial — 18h

Acadêmicos do Recreio — 18h40

Rosa de Ouro — 19h20

Império de Brás de Pina — 20h

Sereno de Campo Grande — 20h40

Flor da Mina do Andaraí — 22h

Unidos de Cosmos — 22h40

União Cruzmaltina — 23h20

Alegria de Copacabana — 00h

Sábado – 21 de fevereiro