Amor ao samba e pertencimento animam carnaval da Intendente Magalhães
O Carnaval do Rio de Janeiro não se resume aos desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em 2026, a Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da capital fluminense, volta a ocupar papel central na festa.
Desfilarão nela as escolas das Séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação. Ao todo, 73 agremiações participam da programação, distribuída entre os dias 14 e 21 de fevereiro. A TV Brasil vai trasmitir os desfiles da Série Prata, nos dias 15 e 16 de fevereiro, na TV aberta e no YouTube.
Conhecida como Passarela Popular do Samba, a Intendente Magalhães se consolidou, desde os anos 1990, como espaço estratégico para escolas fora do circuito da elite do carnaval.
A concentração das agremiações acontece no bairro do Campinho, área historicamente ligada ao samba e a importantes comunidades carnavalescas.
Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município do Rio, a avenida preserva um formato de desfile marcado pela proximidade entre público e escolas, com famílias acompanhando as apresentações das calçadas e arquibancadas populares.
A Série Prata ocupa posição central na hierarquia do carnaval carioca. Funciona como elo entre os grupos de base e a Série Ouro, disputada na Sapucaí, oferecendo duas vagas de acesso em 2026.
Entre as escolas que desfilam neste ano estão duas agremiações que já integraram o Grupo Especial: São Clemente e Tradição. Rebaixadas nos últimos anos, elas buscam a retomada a partir da Intendente.
Pertencimento
Para Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e ativista cultural do Rio de Janeiro, a Intendente Magalhães representa um espaço onde o samba se apresenta de forma mais próxima de suas origens:
“Eu sempre digo e reafirmo que escola de samba não é como time de futebol. A escola de samba é o retrato de uma comunidade que vai para a avenida se mostrar”, afirma.
Segundo ele, o desfile na Intendente é menos glamoroso do que na Sapucaí, mas carrega um sentido mais profundo de pertencimento.
“O que se faz ali é muito mais amor à agremiação, é muito mais dedicação ao carnaval, muitas vezes por uma questão ideológica, em relação ao samba, e não propriamente para virar estrela.”
Marquinhos avalia que a presença de escolas tradicionais, como São Clemente e Tradição, engrandece os desfiles e reforça o caráter popular da passarela.
“Quando uma escola que já teve o glamour do Grupo Especial vai para a Intendente, isso valoriza o desfile que acontece ali, que é muito mais raiz. Você acaba vendo o samba na sua essência, algo que muitas vezes se perde na avenida principal”, diz.
Para ele, há um conflito de paradigmas na forma como os quesitos são julgados nos grupos de elite.
“Algo que veio do terreiro, da forma de dançar e de se expressar, acaba sendo avaliado com critérios mais próximos do balé clássico. Isso gera um distanciamento.”
O artista também destaca o papel simbólico da Intendente como espaço de reencontro.
“Quando uma escola cai, eu sempre desejo que aquele espírito da música do Martinho da Vila, de renascer das cinzas, tome conta".
"Desfilar na Intendente pode ser um momento de se reencontrar com os verdadeiros valores, com a vida da comunidade, para um dia voltar ao Especial. Não é demérito nenhum. Pelo contrário, ali ainda se vê muita coisa enraizada".
Na avaliação de Marquinhos, o impacto do carnaval na Intendente vai além dos desfiles. Ele destaca que a região em que fica a avenida sempre foi elo de grandes escolas, como Portela e Império Serrano, e que a presença do carnaval transforma o território.
"Em dias normais, a Intendente é uma via de passagem. No carnaval, vira um espaço de alegria, de ocupação e até de mais segurança. Quanto mais povoado, mais seguro”, afirma.
Ele lembra que muitos espectadores não têm condições de ir à Sapucaí e encontram na Intendente a oportunidade de assistir ao samba tradicional. “Hoje a cidade já reconhece: é ali que tem desfile de escola de samba.”
Confira a programação completa dos desfiles da Intendente Magalhães
Federação dos Blocos - Grupo 1
Sábado – 14 de fevereiro
- Birita Mas Não Cai — 20h
- Império do Gramacho — 20h50
- Vai Barrar? Nunca! — 21h40
- Cometas do Bispo — 22h30
- Unidos do Alto da Boa Vista — 23h20
- União da Ponte — 00h10
- Novo Horizonte — 01h
- Renascer de Vaz Lobo — 01h50
- Unidos do Bandeirantes — 02h40
- Do Barriga — 03h30
Série Prata, com transmissão da TV Brasil
Domingo – 15 de fevereiro
- Mocidade Unida do Santa Marta — 18h
- Arrastão de Cascadura — 18h40
- Tubarão de Mesquita — 19h20
- Renascer de Jacarepaguá — 20h
- União do Parque Curicica — 20h40
- Independente da Praça da Bandeira — 21h20
- Chatuba de Mesquita — 22h
- Vizinha Faladeira — 22h40
- Unidos de Lucas — 23h20
- Independentes de Olaria — 00h
- Tradição — 00h40
- Lins Imperial — 01h20
- União de Jacarepaguá — 02h
- Acadêmicos do Cubango — 02h40
Segunda-feira – 16 de fevereiro
- Império da Tijuca — 18h
- Flamanguaça — 18h40
- Feitiço Carioca — 19h20
- Siri de Ramos — 20h
- Acadêmicos da Abolição — 20h40
- Império de Nova Iguaçu — 21h20
- São Clemente — 22h
- Acadêmicos do Dendê — 22h40
- Acadêmicos do Engenho da Rainha — 23h20
- Unidos de Santa Tereza — 00h
- Acadêmicos da Rocinha — 00h40
- Acadêmicos de Santa Cruz — 01h20
- Alegria do Vilar — 02h
- Leão de Nova Iguaçu — 02h40
- Império da Uva — 03h20
Grupo de avaliação
Terça-feira – 17 de fevereiro
- Mocidade Unida da Cidade de Deus — 18h
- Império Ricardense — 18h40
- Raça Rubro-Negra — 19h20
- Império da Resistência — 20h
- Mocidade Independente de Inhaúma — 20h40
- Acadêmicos da Pedra Branca — 21h20
- Difícil é o Nome — 22h
- Gato de Bonsucesso — 22h40
- Arame de Ricardo — 23h20
- Acadêmicos de Madureira — 00h
- Renascer de Nova Iguaçu — 00h40
- Coroado de Jacarepaguá — 01h20
- Delírio da Zona Oeste — 02h
- Unidos de Manguinhos — 02h40
- Casa de Malandro — 03h20
Série Bronze
Sexta – 20 de fevereiro
- Concentra Imperial — 18h
- Acadêmicos do Recreio — 18h40
- Rosa de Ouro — 19h20
- Império de Brás de Pina — 20h
- Sereno de Campo Grande — 20h40
- Flor da Mina do Andaraí — 22h
- Unidos de Cosmos — 22h40
- União Cruzmaltina — 23h20
- Alegria de Copacabana — 00h
Sábado – 21 de fevereiro
- Caprichosos de Pilares — 18h
- Unidos da Vila Rica — 18h40
- Boi da Ilha do Governador — 19h20
- Imperadores Rubro-Negros — 20h
- Unidos do Cabuçu — 20h40
- Unidos da Vila Kennedy — 21h20
- Acadêmicos do Peixe — 22h
- Novo Império — 22h40
- Mocidade de Vicente de Carvalho — 23h20
- Unidos da Barra da Tijuca — 00h