Bloco mais antigo do Rio, Cordão da Bola Preta terá centro cultural

Obras terão início no primeiro semestre deste ano

Mais antigo bloco carnavalesco do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta ganhará um centro cultural, que irá funcionar na Rua da Relação 1, na região central da cidade e onde fica a sede do grupo.

As obras, executadas pela prefeitura, terão início no primeiro semestre deste ano e devem durar oito meses. O anúncio do centro cultural foi feito nesta sexta-feira (6) pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, em visita ao bloco.

Desde 2007, Cordão da Bola Preta é reconhecido como bem cultural imaterial da cidade do Rio. No local, são realizadas atividades culturais ligadas ao samba.

“São 107 anos de existência e nós nunca conseguimos um momento tão importante para a história, futuro e sobrevivência da maior instituição cultural do carnaval carioca, quem sabe do Brasil. Essa obra representa tudo para o Bola Preta. É um momento de extrema emoção e felicidade. Finalmente, com essa obra, nós vamos implementar a história do carnaval do Bola Preta, que se confunde com a história do carnaval carioca”, disse o presidente do Cordão da Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho.

De acordo com o projeto, serão reconstruídos um sobrado, fachadas e esquadrias, além da modernização das instalações.

O centro cultural terá bistrô, cozinha, hall de entrada, recepção, espaço para shows e área de estar. No mezanino, serão implantados camarote, hall e sanitários. O pavimento superior abrigará a administração, copa e depósito.

A área total a ser recuperada é de 1,2 mil metros quadrados, com capacidade para receber cerca de 1.200 pessoas.

História do Bola Preta

Fundado em 13 de dezembro de 1918, o Cordão da Bola Preta surgiu a partir da reunião de amigos no bar Cave de Ouro, na Rua da Carioca, com o objetivo de preservar o carnaval de rua, em um momento que a cidade do Rio passava por transformações urbanas e culturais.

Desde sua criação, o bloco adotou as cores preto e branco. Entre as décadas de 1930 e 1970, o Bola Preta manteve o formato de cordão carnavalesco, com marchinhas, metais e percussão.

A sede do bloco, que já funcionou na Avenida Treze de Maio, está instalada atualmente na Rua da Relação, tornando-se ponto de encontro de músicos e foliões.