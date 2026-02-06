logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Bloco mais antigo do Rio, Cordão da Bola Preta terá centro cultural

Obras terão início no primeiro semestre deste ano
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 19:48
Rio de Janeiro
Cordão da Bola Preta faz seu 102º pelas ruas do centro do Rio de Janeiro
© Arquivo/Tomaz Silva/Agência Brasil

Mais antigo bloco carnavalesco do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta ganhará um centro cultural, que irá funcionar na Rua da Relação 1, na região central da cidade e onde fica a sede do grupo.

As obras, executadas pela prefeitura, terão início no primeiro semestre deste ano e devem durar oito meses. O anúncio do centro cultural foi feito nesta sexta-feira (6) pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, em visita ao bloco.

Desde 2007, Cordão da Bola Preta é reconhecido como bem cultural imaterial da cidade do Rio. No local, são realizadas atividades culturais ligadas ao samba.

“São 107 anos de existência e nós nunca conseguimos um momento tão importante para a história, futuro e sobrevivência da maior instituição cultural do carnaval carioca, quem sabe do Brasil. Essa obra representa tudo para o Bola Preta. É um momento de extrema emoção e felicidade. Finalmente, com essa obra, nós vamos implementar a história do carnaval do Bola Preta, que se confunde com a história do carnaval carioca”, disse o presidente do Cordão da Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho.

De acordo com o projeto, serão reconstruídos um sobrado, fachadas e esquadrias, além da modernização das instalações. 

O centro cultural terá bistrô, cozinha, hall de entrada, recepção, espaço para shows e área de estar. No mezanino, serão implantados camarote, hall e sanitários. O pavimento superior abrigará a administração, copa e depósito.

A área total a ser recuperada é de 1,2 mil metros quadrados, com capacidade para receber cerca de 1.200 pessoas.

História do Bola Preta

Fundado em 13 de dezembro de 1918, o Cordão da Bola Preta surgiu a partir da reunião de amigos no bar Cave de Ouro, na Rua da Carioca, com o objetivo de preservar o carnaval de rua, em um momento que a cidade do Rio passava por transformações urbanas e culturais.

Desde sua criação, o bloco adotou as cores preto e branco. Entre as décadas de 1930 e 1970, o Bola Preta manteve o formato de cordão carnavalesco, com marchinhas, metais e percussão.

A sede do bloco, que já funcionou na Avenida Treze de Maio, está instalada atualmente na Rua da Relação, tornando-se ponto de encontro de músicos e foliões.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 14/01/2026 - Circuito Preta Gil no carnaval 2026. Foto: Fernando Maia/Riotur
Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval
02/02/2026 - Divulgação dos músicos do bloco de carnaval Forro da Taylor. Foto: Forro da Taylor/Divulgação
Blocos contam expectativa para estrear no carnaval do Rio
Edição:
Carolina Pimentel
Carnaval 2026 Cordão da Bola Preta Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para TV Aratu. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula assina MP que libera FGTS a entidades filantrópicas
sex, 06/02/2026 - 20:41
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/ARQUIVO
Justiça Por unanimidade, STF enquadra caixa 2 como improbidade administrativa
sex, 06/02/2026 - 20:36
Cordão da Bola Preta faz seu 102º pelas ruas do centro do Rio de Janeiro
Cultura Bloco mais antigo do Rio, Cordão da Bola Preta terá centro cultural
sex, 06/02/2026 - 19:48
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,22, em linha com o mercado externo
sex, 06/02/2026 - 19:03
Milano Cortina 2026 Olympics - Opening Ceremony - San Siro Stadium, Milan, Italy - February 06, 2026. General view of dancers performing to the Olympic Rings segment during the opening ceremony REUTERS/Mike Segar
Esportes Jogos Olímpicos de inverno estão oficialmente abertos em Milão-Cortina
sex, 06/02/2026 - 18:46
Concessionária de automóveis na Vila Prudente.
Economia Produção e venda de veículos caem em janeiro, aponta Anfavea
sex, 06/02/2026 - 18:33
Ver mais seta para baixo