Bloco Percussomos do Amor ressalta inclusão no carnaval de Niterói

O bloco Percussomos do Amor fecha nesta na manhã deste domingo (22) o carnaval 2026 em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Neste momento, o bloco desfila na Praça Duque de Caxias, no bairro do Gragoatá.

Maria Fernanda, de 21 anos, é um dos 70 ritmistas que puxam o bloco, afirmando o protagonismo de pessoas com deficiência no carnaval da antiga capital fluminense. Ela tem síndrome de Down, e é conselheira municipal titular de pessoas com deficiência no Conselho de Direitos Humanos da cidade. “Estou muito feliz”, disse a jovem.

Boa parte dos ritmistas aprendeu a tocar na oficina de percussão do projeto Práticas Acessíveis, realizado pelo Instituto Teatro Novo, que atende a pessoas com deficiência, onde a agremiação foi criada.

O bloco desfila com cerca de 800 foliões, dos quais 300 têm deficiências. No ano passado, quando reuniu mais de 600 pessoas, o Percussomos do Amor consolidou-se como espaço de criação coletiva, convivência e inclusão.

O desfile conta com estrutura pensada para garantir acessibilidade plena, incluindo intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), audiodescrição ao vivo, comunicação alternativa e aumentativa (CAA), apoio à mobilidade, abafadores sonoros e tenda de acolhimento para regulação de pessoas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ritmistas, puxadores, lideranças artísticas e integrantes da bateria são, em sua maioria, pessoas com deficiência, reforçando o protagonismo no centro da cena cultural.

Samba enredo

Este ano, o samba Trabalhar é direito defende as políticas de inclusão para as pessoas com deficiência no mercado, ressaltando inclusive o emprego apoiado, que inclui a disponibilidade de ferramentas e locais acessíveis para que esses funcionários apresentem maior rendimento. O samba será puxado por Paulo Zerbinni, que é cadeirante.

“Não é favor, é direito”. Essa é a mensagem que os tambores e os integrantes do Percussomos do Amor passam, visando enfrentar o capacitismo e fazer um carnaval onde todos, sem exceção, possam ser felizes.

O Percussomos do Amor é amparado pela Lei Brasileira de Inclusão, Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Municipal 3.821/2023 e Lei 4.063/2025. O bloco conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e tem apoio da Secretaria Municipal das Culturas.