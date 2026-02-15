logo ebc
Blocos com Michel Teló e Pocah esquentam o Ibirapuera neste domingo

Foliões vão se divertir com sertanejo e funk nos megablocos
Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 08:22
São Paulo
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Carnaval é época de muito samba, mas também tem outros gêneros musicais. Neste domingo (15), os foliões vão se divertir com sertanejo e até funk nos megablocos que estarão na região do Ibirapuera.

Veja os destaques:

Michel Teló (11h)

Os fãs do sertanejo, ritmo musical mais tocado no Brasil, vão pular muito no Ibirapuera com o Bloco Sertanejinho, de Michel Teló. O cantor vai tocar músicas de seu álbum Sertanejinho do Teló, com canções bem conhecidas como Metamorfose Ambulante, Caso Marcado, Toda Forma de Amor, entre outras. No repertório também não deve faltar seus próprios hits como Fugidinha e Ai Se Eu Te Pego, que fez muito sucesso em vários países em 2011 e 2012.

Pocah (13h)

Na parte da tarde, é a vez da funkeira Pocah arrastar a multidão. Ela vai cantar lançamentos mais recentes como Molhadin, lançada no fim de 2025, e Boombox, que saiu agora este ano. Também está no setlist Não Sou Obrigada, música que a tornou conhecida.

Outros blocos deste domingo:

  • Bloco da Periferia, às 13h, na Praça Barra de Ouro, 10 - Cangaiba.
  • Bloco Carnavalesco Zé da Eskina, às 14h, na Rua Adalberto Melo Lucena, 15 - Jardim Santos Elias.
  • Bloco 89, às 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 - Itaim Bibi.
  • Bloco Não Vai Acabar, às 14h, Rua Gurupá, 5 - Perdizes.
  • Bloco do Rock SP, às 10h, na Rua Harmonia, 503 - Sumarezinho.
  • Bloco Jegue Elétrico SP, às 13h, na Rua Lisboa, 589 - Cerqueira César.
  • Bloco Vai Que Cola, às 10h, na Rua XV de Novembro - Sé.
