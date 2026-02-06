logo ebc
Brasil no Mundo da TV Brasil debate segurança na América Latina

Programa vai ao ar neste domingo, às 19h30, com Luiz Eduardo Soares
TV Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 13:13
Brasília
Brasília (DF) 22/10/2024 - Antropólogo Luiz Eduardo Soares é entrevistado no programa Trilha de Letras Foto: Divulgação/TV Brasil
© Divulgação/TV Brasil

Neste domingo (8), a TV Brasil leva ao ar, às 19h30, uma nova edição do programa Brasil no Mundo. No estúdio, no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem o cientista político e antropólogo Luiz Eduardo Soares para uma conversa sobre como a segurança pública tem dominado o debate eleitoral na América Latina, como ocorreu recentemente no Chile e Costa Rica e a chance disso se repetir na Colômbia e Brasil em 2026.

Além disso, a atração comenta a disputa aberta pelo cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e a pressão da Casa Branca para mudar a administração do Canal do Panamá. O convidado desta edição do Brasil no Mundo, Luiz Eduardo Soares, tem uma trajetória ligada ao estudo da segurança pública no Brasil.

Autor de livros como “Elite da Tropa”, em parceria com André Batista e Rodrigo Pimentel, o escritor também foi secretário de Segurança Pública no primeiro governo Lula, em 2003.

Sobre a produção                                                      

Há três meses no ar, o programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, o geógrafo Elias Jabbour e a economista Juliana Furno.

Ao vivo e on demand

Serviço

Brasil no Mundo – Domingo, dia 08/02, às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – Madrugada de domingo, dia 08/02, para segunda, dia 09/02, às 2h30, na TV Brasil

