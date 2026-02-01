logo ebc
Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026 neste domingo

Confira os indicados nas principais categorias do Oscar da música
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 14:01
Rio de Janeiro
Brasília - 10/11/2025 - "Caetano e Bethânia Ao Vivo" foi indicado ao Grammy pela categoria "Best Global Music Album" Foto: Instagram/caetanoveloso/mariabethaniaoficial
© Instagram/caetanoveloso/mariabethaniaoficial

Depois de meses atravessando o Brasil com casas lotadas, encontros geracionais e um repertório que atravessa décadas da música popular brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam neste domingo (1º) ao palco simbólico do Grammy, em Los Angeles.

Únicos brasileiros indicados nesta edição do prêmio, os irmãos concorrem na categoria Melhor Álbum de Música Global com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro da turnê realizada em 2024.

A cerimônia do Grammy Awards, considerado o “Oscar da música”, acontece neste domingo, com transmissão no Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A presença de Caetano e Bethânia entre os indicados coroa um ano marcado por reencontros afetivos com o público e pela reafirmação da força da canção brasileira no cenário internacional.

Gravado ao longo da turnê, o álbum reúne sucessos que atravessam as trajetórias individuais dos dois artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza que ganhou nova leitura nas vozes dos irmãos.

No palco, a parceria revelou não apenas a sintonia artística construída ao longo de décadas, mas também a dimensão histórica de um encontro que mobilizou diferentes gerações de espectadores.

Retrospectiva

Esta é a sexta indicação de Caetano Veloso ao Grammy, sempre na categoria de Melhor Álbum de Música Global.

O artista baiano venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.

Para Maria Bethânia, a indicação marca um feito inédito: é a primeira vez que a cantora concorre ao prêmio, em uma carreira consagrada pela crítica e pelo público, mas historicamente à margem das premiações internacionais.

 

Da esqueda para a direita - carnavalesco André Rodrigues, Milton Nascimento e o carnavalesco Antônio Gonzaga. Foto: Arquivo Pessoal
Foto: arquivo pessoal

Milton

No ano passado, outro nome central da música brasileira também esteve entre os indicados: Milton Nascimento concorreu na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz com Milton + Esperanza, parceria com Esperanza Spalding. O troféu ficou com Samara Joy.

Ao longo da carreira, Milton soma cinco indicações e uma vitória no Grammy, conquistada em 1997 com Nascimento, eleito Melhor Álbum de Música Global.

Diversidade

Na principal categoria da noite deste ano, Álbum do Ano, concorrem artistas como Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator, refletindo a diversidade de estilos que marca a edição deste ano da premiação

Confira os indicados nas principais categorias GRAMMY 2026

Álbum do Ano

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Let God Sort ’Em Out — Clipse (Pusha T & Malice)
Mayhem — Lady Gaga
GNX — Kendrick Lamar
Mutt — Leon Thomas

Gravação do Ano

DtMF — Bad Bunny
Manchild — Sabrina Carpenter
Anxiety — Doechii
Wildflower — Billie Eilish
Abracadabra — Lady Gaga
Luther — Kendrick Lamar & SZA
The Subway — Chappell Roan
APT. — Rosé & Bruno Mars

Música do Ano

Golden — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami (K-Pop Demon Hunters)
Luther — Kendrick Lamar & SZA
Manchild — Sabrina Carpenter
Wildflower — Billie Eilish
DtMF — Bad Bunny
Abracadabra — Lady Gaga
Anxiety — Doechii
APT. — Rosé & Bruno Mars

Melhor Álbum de Música Global

“Sounds Of Kumbha” — Sounds Of Kumbha (Índia)
“No Sign of Weakness” — Burna Boy (Nigéria)
“Eclairer le monde – Light the World” — Youssou N’Dour (Senegal)
“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” — Shakti (Reino Unido/Índia)
“Chapter III: We Return To Light” — Anoushka Shankar featuring Alam Khan & Sarathy Korwar (Índia)
“Caetano e Bethânia Ao Vivo” — Caetano Veloso e Maria Bethânia

Melhor Álbum de Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Mixteip — J Balvin
Ferxxo Vol. X: Sagrado — Feid
Naiki — Nicki Nicole
EUB Deluxe — Trueno
Sinfónico (En Vivo) — Yandel

Melhor Álbum de R&B

Beloved — Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas

Melhor Álbum de Rap

Let God Sort ’Em Out — Clipse (Pusha T & Malice)
Glorious — GloRilla
God Does Like Ugly — JID
GNX — Kendrick Lamar
Chromakopia — Tyler, The Creator

Melhor Álbum de Rock

Private Music — Deftones
I Quit — HAIM
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud

Melhor Álbum de Pop Vocal

Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Something Beautiful — Miley Cyrus
Mayhem — Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Melhor Performance Pop Solo

Daisies — Justin Bieber
Manchild — Sabrina Carpenter
Disease — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
Messy — Lola Young

Melhor Performance Pop em Duo/Grupo

Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden — HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami)
Gabriela — Katseye
APT. — Rosé & Bruno Mars
30 for 30 — SZA & Kendrick LamarMelhor Álbum Dance / Eletrônico
Eusexua — FKA twigs
Ten Days — Fred again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — RÜFÜS DU SOL
F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Música para Mídia Visual

As Alive As You Need Me To Be — Trent Reznor & Atticus Ross (Tron: Ares)
Golden — HUNTR/X (K-Pop Demon Hunters)
I Lied to You — Sinners
Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile (Elton John: Never Too Late)

Melhor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett
American Romance — Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
Hard Headed Woman — Margo Price
Ain’t In It For My Health — Zach Top

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Patterns — Kelsea Ballerini
Snipe Hunter — Tyler Childers
Evangeline vs. The Machine — Eric Church
Beautifully Broken — Jelly Roll
Postcard From Texas — Miranda Lambert

Produtor do Ano (Não-Clássico)

Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave

Compositor do Ano (Não-Clássico)

Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz

 

