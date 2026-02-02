logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global

Produção é fruto de uma turnê que consagrou a carreira dos irmãos
Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 22:56
Brasília
Brasília - 10/11/2025 - “Caetano e Bethânia Ao Vivo” foi indicado ao Grammy pela categoria “Best Global Music Album” Foto: Instagram/caetanoveloso/mariabethaniaoficial
© Instagram/caetanoveloso/mariabethaniaoficial

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o neste domingo (01) Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo.

O prêmio foi recebido em nome deles pela apresentadora Dee Dee Bridgewater, durante evento em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A produção premiada é um registro da turnê dos dois artistas. A conquista coroou o momento artístico marcado por reencontros afetivos com o público e pela reafirmação da força da canção brasileira no cenário internacional.

O álbum, gravado ao longo da turnê que atravessou diversas cidades brasileiras com casas lotadas, reúne sucessos das trajetórias individuais dos dois artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de , composição de Iza com nova leitura nas vozes dos irmãos.

Ao comemorar a vitória nas redes sociais, Caetano e Bethânia escreveram

“Que alegria em vencermos o @grammys de ‘Melhor Álbum Internacional’ juntos! Em especial, gostaríamos de agradecer aos músicos que ao nosso lado, fizeram esse disco acontecer.
O nosso muito obrigado a todos que ouviram o disco, foram aos shows e compartilharam desta história conosco!”

Para Maria Bethânia, o primeiro Grammy representa a consagração internacional após décadas de carreira.

Para Caetano, essa foi a sexta indicação ao Grammy e a terceira premiação. O artista baiano já venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.

Edição:
Juliana Cézar Nunes
Caetano Maria Bethânia Grammy música Cultura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 10/11/2025 - “Caetano e Bethânia Ao Vivo” foi indicado ao Grammy pela categoria “Best Global Music Album” Foto: Instagram/caetanoveloso/mariabethaniaoficial
Cultura Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
dom, 01/02/2026 - 22:56
Soccer Football - Supercopa do Brasil - Final - Flamengo v Corinthians - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - February 1, 2026 Corinthians' Gustavo Henrique lifts the trophy with teammates after winning the Supercopa do Brasil REUTERS/Adriano Machado
Esportes Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
dom, 01/02/2026 - 19:29
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Final - Arsenal v Corinthians - Emirates Stadium, London, Britain - February 1, 2026 Arsenal's Kim Little and Arsenal's Leah Williamson lift the trophy with teammates after winning the FIFA Women's Champions Cup REUTERS/Ian Walton TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino
dom, 01/02/2026 - 19:03
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
Cultura Mais de 500 mil foliões acompanham megabloco de Ivete Sangalo
dom, 01/02/2026 - 17:42
Chuva em Santa Catarina
Geral Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina
dom, 01/02/2026 - 17:19
Mauro Vieira e Marco Rubio têm encontro na Casa Branca, em Washington
Política Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
dom, 01/02/2026 - 17:01
Ver mais seta para baixo