Cultura

Carnaval 2026: confira a programação dos blocos do DF neste domingo

Capital do pais conta com 73 blocos no circuito carnavalesco
Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 08:09
Brasília
Brasília - Blocos Baratona e Raparigueiros reunem multidão de pessoas no Eixo Monumental (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O domingo (15) de carnaval do Distrito Federal promete arrastar multidões com uma programação que abraça a diversidade cultural. No total, 73 blocos estão no circuito carnavalesco deste ano na capital do país.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto funcionarão durante todo o feriado.

  • Gran Folia 2026, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h.
  • Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.
  • Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

No Museu Nacional, das 13h às 21h, o Bloco das Montadas é uma das vitrines da cultura drag e LGBTQIA+ do feriado, atraindo milhares com performances e música pop. Já o Bloco dos Raparigueiros, um dos mais tradicionais da capital, levará o axé para a Esplanada dos Ministérios a partir das 16h.

Brasília (DF) 02/03/2025 Bloco das Montadas reune diversos foliões na área externa do Museu Nacional da República Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bloco das Montadas 2025- Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Para quem busca uma sonoridade mais rústica e poética, o Ventoinha de Canudo, com pífanos e percussão, se concentra na 201 Norte às 16h, percorrendo o icônico túnel da tesourinha. Fora do Plano Piloto, o grupo afro percussivo Àsè Dúdú estará no Estacionamento 2 do Taguaparque das 16h às 23h.

Para as crianças, o domingo tem opções variadas: o Baratinha no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, das 13h às 20h, com o lema A Criança Longe das Drogas; o Carnapati, no Setor Bancário Sul (atrás do Banco do Brasil), bloco da companhia teatral Mapati, das 10h às 18h; e o Eminha Kids, no Recanto das Emas (Praça da Bíblia), das 9h às 14h.

Confira a programação completa deste domingo:

  • Grito Carnaval Bloco Menino de Ceilândia - 11h às 17h - Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia (frevo, maracatu e axé)
  • Bloco Baratinha 2026 - A Criança Longe das Drogas - 13h às 20h - Estacionamento 12 do Parque da Cidade, Plano Piloto (infantil)
  • Charrete - 12h às 20h - Praça do Solteiro, Vila Planalto (ritmos nordestinos - forró, brega e axé)
  • Seca Pimenteira - 15h às 22h - Avenida Ponte Alta, Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo II
  • Bloco dos Raparigueiros 2026 - 16h às 00h - Esplanada dos Ministérios, Plano Piloto (axé)
  • Bloco da Toca - 16h às 22h - Rua do Lazer, Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras, Águas Claras
  • Bloco Afro Àsè Dúdú - 16h às 23h - Taguaparque, estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga (música afro percussiva)
  • Bloco das 11 - 17h às 23h59 - Avenida Comercial, Quadra 04, Setor Leste, Estrutural
  • Bloco das Montadas - 13h às 21h - Museu Nacional da República, Setor Cultural da República, Plano Piloto (LGBTQIA+)
  • Bloco dos Artistas - 15h às 19h - Parque de Águas Claras, às margens da Avenida Parque, Águas Claras
  • Bloco Carnapati - 10h às 18h - Setor Bancário Sul, Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício sede do Banco do Brasil, Plano Piloto (infantil)
  • Bloco Desmaiô - 10h às 20h - Galeria dos Estados, Plano Piloto
  • Eu Acho é Pouco - 16h às 00h - Quadra 32, Lote 11, Praça do Gaguinho, Bairro São José, São Sebastião
  • Eminha Kids - 09h às 14h - Quadra 300, Praça da Bíblia, Recanto das Emas (infantil)
  • Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - Atrás da comercial da 201 Norte, rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto (pífanos e percussão)
Edição:
Aline Leal
