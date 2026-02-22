Carnaval 2026 do Rio reafirma compromisso com a diversidade e inclusão

O carnaval do Rio de Janeiro reafirmou seu compromisso com a inclusão e a diversidade, levando ao público da Marquês de Sapucaí nesse sábado (21), abrindo o desfile das campeãs de 2026, a Embaixadores da Alegria, primeira escola de samba do mundo dedicada às pessoas com deficiência. Celebrando 20 anos de existência, a Embaixadores da Alegria reúne em torno de 1.200 componentes, entre pessoas com e sem deficiência.

A proposta dos fundadores da agremiação, Paul Davies e Caio Leitão, é utilizar cultura, samba, arte e educação como instrumentos de inclusão social, ampliando oportunidades e quebrando estigmas. O samba enredo deste ano, “20 anos de alegria abrindo alas para a diversidade”, tem como autores Pretinho da Serrinha e Fred Camacho. A bateria tem 280 ritmistas.

Na ala dedicada à saúde mental, o destaque foi o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ), unidade gerida pela Fundação Saúde, sob administração da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), que desfila com a Embaixadores da Alegria desde 2009.

Este ano, participaram da ala do CPRJ 45 integrantes, entre profissionais de saúde, residentes médicos e pacientes dos projetos da instituição, entre os quais o grupo musical Harmonia Enlouquece, formado por pacientes psiquiátricos, que completará 25 anos de existência em abril próximo, o Bem-arteiras, o Programa de Atenção à Terceira Idade (Pater) e o Programa de Geração de Renda.

Com 65 músicas gravadas e um quinto álbum em preparação, denominado provisoriamente O Quinto dos Infernos, o grupo já contou com cerca de 70 integrantes ao longo de sua trajetória.

Superação

O diretor-geral do CPRJ, médico psiquiatra Francisco Sayão, ressaltou que as limitações da deficiência não impedem a capacidade de sentir alegria.

“Estar na Avenida é afirmar que ninguém está sozinho. A doença pode impor limitações, mas não define a capacidade de sentir alegria, criar, conviver e ocupar espaços. Quando desfilamos juntos, mostramos que é possível superar dificuldades, vencer o medo do julgamento e romper com o rótulo da incapacidade. O Carnaval nos dá essa força coletiva, cada um acreditando que pode se divertir e mostrar ao mundo que saúde mental também é potência de vida”, disse.

Localizado na Gamboa, bairro da região central do Rio, o CPRJ aposta na escuta, na cultura e no protagonismo do paciente, tornando-se um modelo de referência para o setor da saúde mental. A unidade rompeu com práticas excludentes e investe em atividades que mantêm os usuários em constante interação.

A saúde mental foi representada também na Embaixadores da Alegria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ipub/UFRJ), pelo Instituto Municipal Philippe Pinel e pelo Instituto Cultural Dona Ivone Lara, fortalecendo a rede pública de atenção psicossocial no estado.