Carnaval 2026: Rio terá desfile de 56 blocos neste domingo; confira
Neste domingo (15) de carnaval, o Rio de Janeiro terá 56 blocos oficiais espalhados por todas as regiões da cidade. Entre eles, o Cordão do Boitatá, Simpatia é Quase Amor e Bangalafumenga. A cidade espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. São 462 blocos autorizados a desfilar no carnaval pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur).
Veja a programação completa dos blocos para hoje (15)
7h - Bloco Areia - Av. Delfim Moreira, 1034 - Leblon
9h – Bloco Bangalafumenga - Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória
9h – Bloco - É tudo ou nada - Rua do Lavradio, 75 -
10h - Cordão do Boitatá - Largo do Paço (Praça XV) - Centro
14h – Simpatia é Quase Amor - Rua Teixeira de Melo, 37 - Ipanema - G.R.B.C. Vermelho&Branco da Z-10
9h - G.R.B.C. Vermelho&Branco DA Z-10
Endereço: R. Alexandre Rosa, 1 – Cacuia
13h - Bloco Loco Toca Raulll- Praça Tiradentes, Centro
13h - Agytoê - Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 - Centro
12h - Empolga às 9 - Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 86 - Leme
13h - Bloco 442 - Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 5 - Saúde
9h - Bloco da Pra Iaiá - Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 86 - Leme
12h - Marcha Nerd - Endereço: Largo São Francisco de Paula, s/n – Centro
9h - É Tudo ou Nada - Endereço: R. do Lavradio, 75 - Centro
14h - Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro
Rua do Livramento, 12 – Gamboa
9h - Bloco Buda da Burra - Endereço: Av. Lúcio Costa, 3646 - Barra da Tijuca
7h – Bloco Laranjada Samba Clube
Endereço: R. Gen. Glicério, 224 - Laranjeiras
7h - Charanga Talismã Hora - Endereço: Av. Meriti, 18 - Vila Kosmos
11h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba - Endereço: Estr. da Vendinha, 871 - Barra de Guaratiba
8h - Divinas Tretas - Endereço: Praia do Flamengo, 340
16h - Lama o bloco - Endereço: R. da Floresta, 905 – Sepetiba
10h - Bloco Cultural Ai que Vergonha - Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado
15h - G.R.B.C. Badalo de Santa Teresa - Endereço: R. Monte Alegre - Santa Teresa
17h - MSS Mangueirão - Endereço: Rua Auristela, 471a - Santa Cruz
16h - Bloco Carnavalesco Perereca do Grajaú - Praça Edmundo Rêgo (próximo ao nº 12) – Grajaú
16h -Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu
Endereço: R. Curuzu – São Cristóvão
16h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas da Senador Nabuco de Vila Isabel - Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 223 – Vila Isabel
17h – Bloco Balanço do Pinto - Endereço: Rua Pinto de Figueiredo, 26 – Tijuca
8h – Bloco Que Merda é Essa? - Endereço: Rua Garcia d'Avila, 173 – Ipanema
13h - Banda do Lido Copacabana - Endereço: Av. Atlântica, 2150 - Copacabana
16h - A.R.B.E.C.C. – Bloco Império da Folia - Endereço: Largo do Machado, 311 – Catete
16h - Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria
Endereço: Rua Conselheiro Paulino, 567 – Olaria
7h - Bloco do J - Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro
13h - Bloco Eu Amo Cerveja - Endereço: Rua da Carioca, 5 - Centro
16h - Bloco Arteiros da Glória - Endereço: R. da Glória, 190 - Glória
11h - Bloco Quer Vingar Vem Pra Cá - 00 Endereço: Praça Barão de Drummond, s/n - Vila Isabel
17h - Bloco Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau de Bangu - Endereço: Rua Minuanos - Bangu
14h - Bloco Carnavalesco Alegria do São Bento
Endereço: Rua São Cristiano, 178 – Bangu
14h - Grêmio Recreativo Bloco Asa Temperada - Endereço: Estrada do Pacuí, 892 - Vargem Grande
12h - Bloco Vou Te Pescar - Endereço: Rua C Dois Conjunto Iapi - Padre Miguel, 138 - Padre Miguel
16h - Clube do Samba Enredo - Endereço: Praça da Bandeira, 43 – Praça da Bandeira
10h - Banda do Bairro de Fátima - Endereço: Av. Nossa Sra. de Fátima, 88 – Centro
11h - Bloco Carnavalesco Suvaco do Gato - Endereço: Rua Srg. Newton Nascimento, 33 – Paciência
17h - Bloco GRBC Virilha da Minhoca - Endereço: Rua Fonseca, 798 - Loja C - Bangu
17h - Bloco G.R. Banda da Conceição - Endereço: Praça Maj. Valo, 87 - Saúde
18h - Bloco Cordão da Tia Juca - Endereço: Praça Saens Pena – Rua Conde de Bonfim – Tijuca
16h - Bloco Tchetchega - Endereço: R. Pernambuco, 179 – Engenho de Dentro
13h - Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador - Endereço: Estr. do Dendê, 213 – Tauá
14h - Bloco GRBC Cultural Zimbauê - Endereço: Condomínio Praia da Guanabara – Praia da Guanabara, 1 - Ilha do Governador
18h - Bloco Toma Uma - Endereço: Praia Dr. Aristão, 88 - Paquetá
15h - Banda do Lidinho Copacabana - Endereço: Praça do Lido - Copacabana
8h - Bloco GRBC Piratas de Padre Miguel Endereço: Rua do Irerê, 107 - Bangu
15h - Bloco Coroinha - Rua Barros de Alarcão, 230 – Pedra de Guaratiba
13h - Bloco Vem Que Eu Te Abraço - Endereço: R. C, 193 - Padre Miguel
14h - Bloco Piranha Porra Loka - Endereço: Travessa do Desterro, 7 - Pedra de Guaratiba
7h - Bloco Fregobloco - Endereço: Estrada dos Três Rios, 271 - Freguesia (Jacarepaguá)
15h - Bloco Afro Bati
15h - Bloco Kum - Endereço: Av. Min. Edgard Romero, 114 - Madureira