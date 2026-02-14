Carnaval 2026: veja programação de blocos no Rio neste sábado (14)
Este sábado (14) de Carnaval no Rio de Janeiro será aberto pelo tradicional bloco Cordão da Bola Preta no circuito de megablocos na Rua Primeiro de Março, no Centro. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 e é o mais antigo da cidade.
A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua.
Veja a programação dos blocos neste sábado (14):
CORDÃO DA BOLA PRETA
Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro
BANDA DE IPANEMA
Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema
BLOCO DO BARBAS
Hora: 11:00 Endereço: R. Arnaldo Quintela, 120 – Botafogo
MULTIBLOCO
Hora: 07:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 75, Centro
BLOCO AMIGOS DA ONÇA
Hora: 07:00 Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3
BLOCO EXAGERADO
Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes – Centro
BLOCO BRASIL
Hora: 13:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 – Leme
BLOCOBUSTER
Hora: 07:00 Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 1 – Leme
BLOCO FLOR DE LIS
Hora: 13:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula – Centro
BLOCO ESCANGALHA
Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico
CORDÃO DA BOLA LARANJA
Hora: 09:00 Endereço: Rua Jerônimo Barbalho – Campo Grande
CÉU NA TERRA
Hora: 07:00 Endereço: R. Almirante Alexandrino, 89 – Santa Teresa
BLOCO DA TERREIRADA
Hora: 12:00 Endereço: Quinta da Boa Vista – Av. Pedro II, s/n – São Cristóvão
CARIOCA DA GEMA
Hora: 15:00 Endereço: R. dos Arcos, 24 – Lapa
BLOCO DO FORRÓ DA TAYLOR
Hora: 07:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 – Centro
BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA
Hora: 16:00 Endereço: R. Pernambuco, 886 – Encantado
ORDINÁRIOS ELÉTRICOS
Hora: 13:00 Endereço: Avenida. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo
BATUQUEBATO
Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 28 – Centro
FOGO NA CUECA
Hora: 12:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 – Copacabana
GRBC QUEM ME VIU MENTIU
Hora: 13:00 Endereço: Praia do Zumbi, 25 – Ilha do Governador
SOUL DA GEMA
Hora: 12:00 Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3360 – Barra da Tijuca
BLOCO CARNAVALESCO VERDE E BRANCO DO ZUMBI
Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho – Zumbi, Ilha do Governador
BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS
Hora: 12:00 Endereço: Avenida Atlântica, 2134 – Copacabana
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TIGRE DO MÉIER
Hora: 14:00 Endereço: Travessa Miracema, 29 – Méier
ENREDO DO MEU SAMBA
Hora: 12:00 Endereço: Travessa dos Tamoios, 45 – Flamengo
CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA
Hora: 16:00 Endereço: R. Afonso Pena, 10 – Tijuca
BLOCO DO BECO DO RATO
Hora: 10:00 Endereço: R. Joaquim Silva, 11 – Lapa
BLOCO CARNAVALESCO BAMBAS DO CURUZU
Hora: 16:00 Endereço: R. Curuzu – São Cristóvão
CHORA 10
Hora: 16:00 Endereço: R. São Miguel, 430 – Tijuca
CORDÃO DO PRATA PRETA
Hora: 16:00 Endereço: Praça da Harmonia – Gamboa
G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA
Hora: 14:00 Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares
DNA SUBURBANO
Hora: 15:00 Endereço: Estrada do Portela, 165 – Madureira
G.R.B.C. ACONTECEU
Hora: 16:00 Endereço: Largo das Neves, 412 – Santa Teresa
BLOCO DA AMIZADE
Hora: 19:00 Endereço: Praia Recôncavo, 432 – Sepetiba
BLOCO DO TAMANCO
Hora: 11:00 Endereço: R. D, 19 – Padre Miguel
BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU
Hora: 18:00 Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca
BUMBABLOCO
Hora: 13:00 Endereço: R. Sacadura Cabral, 102 – Saúde
BLOCO DO TIO TONHO
Hora: 16:00 Endereço: R. Caungula, 217 – Jacarepaguá
BLOCÃO DA BARRA
Hora: 09:00 Endereço: Praça do Ó, Barra da Tijuca
BLOCO REBARBAS
Hora: 14:00 Endereço: Rua da Passagem, 69 – Botafogo
MULHERES BRILHANTES
Hora: 16:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel
CANTINHO DO URUBU
Hora: 09:00 Endereço: R. Manuel Marques, 45 – Turiaçú
BLOCO DO CAMELO
Hora: 16:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 83 – Ilha de Paquetá
BLOCO DO QUILOMBO DA GLÓRIA
Hora: 15:00 Endereço: R. Cândido Mendes, 320 – Glória
BLOCO ESQUENTA DE PADRE MIGUEL
Hora: 17:00 Endereço: Travessa Santo Agostinho, 17 – Padre Miguel
BLOCO POMBO CORREIO
Hora: 14:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 219 – Vila Isabel
RODA MAS NÃO SAI
Hora: 14:00 Endereço: Praça Presidente Aguirre Cerda, 17 – Centro
A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA
Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 – Tijuca
EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO
Hora: 10:00 Endereço: Avenida Gomes Freire, 256 – Centro
TIGRE DO COQUEIRO
Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 – Pedra de Guaratiba
ALTA PRESSÃO
Hora: 12:00 Endereço: R. Coronel. Agostinho, 161 – Campo Grande
BLOCO DO SERRAGENS
Hora: 12:00 Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 –Ilha de Paquetá
B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA
Hora: 17:00 Endereço: R. Paranhos, 726 – Olaria
BLOCO RIO2AMORES
Hora: 16:00 Endereço: Rua Mário Agostinelli, 155 – Barra Olímpica
BLOCO CARNAVALESCO CACHACEIROS DO ÚNICO
Hora: 18:00 Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 – Engenho Novo
BLOCO CARNAVALESCO VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO
Hora: 14:00 Endereço: R. Afonso Ferreira, 270 – Engenho de Dentro
BLOCO DO CORSO
Hora: 16:00 Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 – Ilha de Paquetá