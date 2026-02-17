Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta terça

Banda de Ipanema e Orquestra Voadora são destaques tradicionais

A terça-feira (17) de carnaval no Rio vai começar com o megabloco Fervo da Lud, no Centro. Outros destaques são os tradicionais Orquestra Voadora e Banda de Ipanema. A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. São 462 blocos autorizados a desfilar no carnaval carioca pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur).

Veja a programação:

Fervo da L​ud

Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro

Orquestra Voadora

Hora: 15:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 735 – Glória

Banda de Ipanema

Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

Bloco Quizomba

Hora: 08:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 1550 – Glória

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Empurra que pega do Leblon - EMPURRA QUE PEGA DO LEBLON

Hora: 12:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 1034 – Leblon

Vagalume o Verde

Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico

Banda do Recreio

Hora: 12:00 Endereço: Av. Lúcio Costa, 16360 – Recreio dos Bandeirantes

Associação Carnavalesca Banda das Quengas

Hora: 16:00 Endereço: Rua Washington Luiz, 10 – Centro

Clube do Samba

Hora: 09:00 Endereço: Av. Atlântica, 2634 – Copacabana

Bloco das Carmelitas (desfile)

Hora: 08:00 Endereço: Largo do Curvelo – Santa Teresa

Quem me chamou

Hora: 08:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 – Leme

Bloco Batuke de Baton

Hora: 10:00 Endereço: Praia do Zumbi, 28 – Zumbi, Ilha do Governador

Camisa 7

Hora: 07:00 Endereço: Praça Maracanã, 10 – Maracanã

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão da Barra de Guaratiba

Hora: 12:00 Endereço: Estr. da Vendinha, 871 – Barra de Guaratiba

Block n Roll

Hora: 17:00 Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 33 – Ribeira

Bloco Samba de Caboclo

Hora: 13:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 331 – Padre Miguel

Bloco Vamo ET

Hora: 10:00 Endereço: Memorial Municipal Getúlio Vargas – subsolo, Praça Luiz de Camões, s/n – Glória

Bloqueen

Hora: 12:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro

Rio Maracatu

Hora: 12:00 Endereço: R. do Rezende, 17 – Lapa

Ultimo Gole

Hora: 16:00 Endereço: Praça Santos Dumont, 100 – Gávea

Banda Cabeça de Chave da Rua Duvivier

Hora: 15:00 Endereço: R. Duvivier, 48 – Copacabana

Bloco Beco das Garrafas

Hora: 07:00 Endereço: Condomínio do Edifício Palace – R. Duvivier, 24 – Copacabana, Rio de Janeiro

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Meu Peru é Seu

Hora: 14:00 Endereço: R. Padre Manuel da Nóbrega, 79 – Piedade

A Banda do Largo da Segunda-feira

Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 – Loja B – Tijuca

Sereias da Guanabara

Hora: 14:00 Endereço: Praia do Flamengo, 340 – Flamengo

Banda da Saens Penã

Hora: 16:00 Endereço: R. Dr. Pereira dos Santos, 6854 – Tijuca

Banda do Peru Pelado

Hora: 12:00 Endereço: Av. Atlântica, 1976 – Copacabana

Bloco Cachorro Cansado

Hora: 09:00 Endereço: Praça José de Alencar, 1414 – Flamengo

Banda da Amizada

Hora: 13:00 Endereço: Rua Tadeu Kosciusko, próximo ao 79 – Centro

Bagunça Meu Coreto

Hora: 09:00 Endereço: R. São Salvador, 56 – Flamengo

Largo do Machado, mas Não Largo do Corpo

Hora: 15:00 Endereço: Largo do Machado, Catete, Rio de Janeiro

Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria

Hora: 16:00 Endereço: Rua Conselheiro Paulino, 567 – Olaria

Cata Latas do Grajaú

Hora: 16:00 Endereço: R. Sá Viana, 442 – Grajaú

Bloco Gambá Cheiroso

Hora: 16:00 Endereço: R. Bruno Giorgi, s/n – Barra Olímpica

Bloco do Galho

Hora: 16:00 Endereço: R. Abílio Barreto, 170 – Guaratiba

Bloco Tribo Cacuia

Hora: 16:00 Endereço: Rua Sargento João Lopes, 54 – Cacuia

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo de Santa Teresa

Hora: 15:00 Endereço: R. Alm. Alexandrino, 1250 – Santa Teresa

Cheiro na Testas

Hora: 11:00 Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 141 – Santa Teresa

Banda da Glória

Hora: 16:00 Endereço: R. da Glória, 190, 502 – Glória

Alô, Produção!

Hora: 12:00 Endereço: Praça Luiz de Camões – Glória

Se me Der, Eu Como!

Hora: 14:00 Endereço: Praça Medalha Milagrosa, Rio Comprido

Embalo do Engenho Novo

Hora: 14:00 Endereço: R. Manuela Barbosa, 10 – Méier

GRBC Cardosão de Laranjeiras

Hora: 09:00 Endereço: R. Cardoso Júnior, 746 – Laranjeiras

Bloco Enxota que Eu Vou

Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, Centro

Bloco do Limão de Jardim América do Rio de Janeiro

Hora: 16:00 Endereço: R. Monsenhor Castelo Branco, 336 – Jardim América

Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila

Hora: 15:00 Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 200 – Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Amigos da Mocidade

Hora: 17:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 292A – Bangu

Bloco dos Primos

Hora: 15:00 Endereço: R. Dr. Aristão, 108 – Paquetá

G. R.B.C. Peru do Méier.

Hora: 15:00 Endereço: R. Manuela Barbosa, 12 – Méier

Bloco Cultural Pegada de Malandro

Hora: 15:00 Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 – Bangu

Coroinha

Hora: 15:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 230 – Pedra de Guaratiba

Bloco do Limão do Picareta

Hora: 15:00 Endereço: R. Jurubaiba – Honório Gurgel

Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã

Hora: 15:00 Endereço: R. Visc. de Itamarati, 42 – Maracanã

Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes

Hora: 15:00 Endereço: Av. dos Democráticos, 30 – Manguinhos

Bloco Foliões do Verdun

Hora: 17:00 Endereço: Largo do Verdun – Grajaú

Bloco Carnavalesco Tudo Nosso

Hora: 13:00 Endereço: Galpão do Engenhão – R. José dos Reis – Engenho de Dentro