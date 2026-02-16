logo ebc
Carnaval 2026: veja programação dos blocos de rua no Rio nesta segunda

Sargento Pimenta é desta com clássico dos Beatles em ritmo de samba
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 07:08
Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (16) de carnaval, 46 blocos oficiais vão desfilar por todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro.

O destaque é o Bloco do Sargento Pimenta, que traz clássicos do Beatles em ritmos carnavalescos como samba e marchinha. O nome foi inspirado no álbum Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band

A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. Clique aqui e confira a programação no site.

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. 

Veja a programação dos blocos nesta segunda-feira (16):
BLOCO DO SARGENTO PIMENTA 
Hora: 08:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória

CARROSSEL DE EMOÇÕES 
Hora: 14:00 Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 – Glória

VEM CÁ MINHA FLOR
Hora: 08:00 Endereço: Av. Mal. Câmara, 196-216 – Centro

BLOCO FICA COMIGO 
Hora: 09:00 Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado

QUE PENA AMOR 
Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes, 69 – Centro

BLOCO A ROCHA DA GÁVEA 
Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico

DINOS ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA 
Hora: 12:00 Endereço: Largo de São Francisco de Paula, s/n – Centro

COMUNA QUE PARIU! 
Hora: 14:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 28 – Centro

BLOCO CORRE ATRÁS 
Hora: 07:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 – Leblon

BRASÍLIA AMARELA 
Hora: 08:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, s/n – Centro

VEM DELÍCIA 
Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 40 – Centro

BLOCO DAS DIVAS 
Hora: 12:00  Endereço: Av. Lúcio Costa, 16360 – Recreio dos Bandeirantes

BANDA DO RIVIERA 
Hora: 15:00 Endereço: Rua Rosalina Brand, 200 – Barra da Tijuca

BLOCO SECA COPO 
Hora: 12:00  Endereço: R. do Monjolo, 546 – Pitangueiras

TURBILHÃO CARIOCA 
Hora: 12:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

BLOCO DA INSANARJ 
Hora: 09:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 46 – Centro

GRUPO MARACUTAIA 
Hora: 13:00 Endereço: Praça Virgílio de Melo Franco, 85 – Centro

IMPÉRIO DA CRUZADA 
Hora: 14:00 Endereço: Av. Delfim Moreira, 12 – Leblon

BANDA POLVO DA ILHA 
Hora: 09:00 Endereço: Praça Iaiá García – Ribeira

BLOCO PERU SADIO 
Hora: 14:00 Endereço: Av. Atlântica, 958 – Leme

BLOCO CARNAVALESCO BAFO DA ONÇA 
Hora: 10:00 Endereço: R. Monte Alegre, 306 – Santa Teresa

BANDA DA INVÁLIDOS 
Hora: 16:00 Endereço: Rua dos Inválidos, 138 – Centro

BANDA INIMIGOS DA BEBIDA 
Hora: 10:00  Endereço: Cocotá – Ilha do Governador

BLOCO TRAZ A CAÇAMBA 
Hora: 14:00 Endereço: Av. Augusto Severo, 202 – Glória

ESTICA DO FLAMENGO 
Hora: 14:00 Endereço: R. Marquês de Abrantes – Flamengo

BANDA DA AMIZADE 
Hora: 13:00  Endereço: Rua Tadeu Kosciusco, próximo ao nº 79 – Centro

BLOCO BALANÇO DO JAMELÃO 
Hora: 16:00 Endereço: R. Rosa e Silva, 19 – Grajaú

CARVALHO EM PÉ 
Hora: 10:00  Endereço: Rua Visconde de Caravelas, 14 – Botafogo

BLOCO VIRTUAL
Hora: 08:00  Endereço: Av. Atlântica, 656 – Copacabana

G.R.B.C. ACONTECEU 
Hora: 16:00 Endereço: R. Alm. Alexandrino, 89 – Santa Teresa

BLOCO INFANTO JUVENIL LARGO DO MACHADINHO, MAS NÃO LARGO DO SUQUINHO 
Hora: 09:00  Endereço: Largo do Machado, Catete

BANDA CLUBE NOBRE DO BAIRRO PEIXOTO 
Hora: 11:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 – Copacabana

BLOCO PAPO DE CACHAÇA 
Hora: 16:00  Endereço: R. Dias da Cruz, 269 – Méier

BLOCO CARNAVALESCO GRILO DE BANGU 
Hora: 18:00  Endereço: R. Francisco Franco, 314 – Bangu

ACABOU AMOR 
Hora: 13:00 Endereço: R. Domingos Mondim, 41 – Tauá

BLOCO CARNAVALESCO NOVA GERAÇÃO DO ZUMBI  
Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho, 228 – Zumbi, Ilha do Governador

ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INFIÉIS
Hora: 13:00 Endereço: Largo Alexandre Herculano – Centro

BLOCO DA COLÔNIA 
Hora: 17:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 175 – Paquetá

B.C. UNIDOS DO LARGO DA BICA 
Hora: 17:00  Endereço: R. Mal. Galdino, 394 – Santa Cruz

TIGRE DO COQUEIRO 
Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 – Pedra de Guaratiba
B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA 
Hora: 17:00  Endereço: R. Paranhos, 726 – Olaria

BLOCO CARNAVALESCO TUDO BOM 
Hora: 14:00  Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 – Bangu

BLOCO OLHA PRA QUEM TE AMA 
Hora: 12:00  Endereço: R. D, 340 – Padre Miguel

Edição:
Denise Griesinger
Carnaval 2026 Carnaval Blocos de Rua Rio de Janeiro programação
