logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Carnaval: veja programação dos blocos de rua neste sábado no Rio

Cidade espera receber 6,8 milhões de foliões nas ruas, diz Riotur
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 07:28
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Bloco Suvaco de Cristo - Bloco Barbas 24 - Blocos da Liga Sebastiana desfilam a partir de amanhã (13) até o dia 22. Foto: Bruno de Lima/Divulgação
© Bruno de Lima/Divulgação

No último sábado (21) de carnaval no Rio de Janeiro, o Bloco da Anitta deve reunir foliões na Rua Primeiro de Março. O bloco Mulheres de Chico, no Leme, no estilo "concentra mas não sai" tem o repertório animado por canções de Chico Buarque de Holanda. 

O Rio de Janeiro espera receber 6,8 milhões de foliões nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. São 462 blocos autorizados pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) a desfilar no carnaval carioca.

Veja a programação:

Bloco da Anitta 

Hora: 07:00  Endereço: R. Primeiro de Março, 33 – Centro

Mulheres de Chico 

Hora: 15:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

Bloco Superbacana  

Hora: 14:00  Endereço: Praça Luiz de Camões – Glória

Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval 

Hora: 16:00  Endereço: R. Ana Leonidia, 190 – Engenho de Dentro

G.R.B.C. Bloco do Playmobil 

Hora: 13:00 Endereço: Rua Artur Magioli, 42, Tauá

G.R.B.C Só Cachaça 

Hora: 17:00  Endereço: R. Guapi, 13 – Santo Cristo

Bloco Carnavalesco Vem Comigo Cachaçada  

Hora: 13:00  Endereço: Praia do Zumbi, 51 – Zumbi, Ilha do Governador

Berço do Samba  

Hora: 13:00 Endereço: Av. Mem de Sá, 41 – Lapa

Bloco pela Saco   

Hora: 15:00  Endereço: Praça Tião Belo – R. São Clemente, 306 – Botafogo

Bloco sem Saída  

Hora: 08:00 Endereço: R. Gen. Severiano, 52 – Botafogo

Bloconce

Hora: 09:00  Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 484 – Flamengo

Alegria da República (Movimento Cultural Alegria da República do Rio) 

Hora: 14:00  Endereço: R. dos Inválidos, 1 – Centro

Bloco da Ressaca  

Hora: 16:00  Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

O Bloco – Faroeste Caboclo  

Hora: 12:00  Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18 – Tijuca

Bloco dos Cachaças 

Hora: 14:00  Endereço: Av. Lúcio Costa, 3604 – Barra da Tijuca

Se Essa Rua Fosse Minha 

Hora: 12:00  Endereço: Praça Sandro Moreira, Rua Marquês de Abrantes, 100

Sufridos de Copacabana

Data: 21/02/2026  Hora: 16:00  Endereço: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)

Chulé de Santa 

 Hora: 12:00  Endereço: R. Joaquim Murtinho, 2012 – Santa Teresa

Bafafá 

Hora: 10:00  Endereço: Praça São Salvador, 6 – Laranjeiras

Caraxué

Hora: 15:00  Endereço: R. Cerqueira, 74 – Paquetá

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 - Mestre Ciça durante desfile no Grupo Especial da escola de samba Unidos do Viradouro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2026. Foto: Tata Barreto /Riotur
Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2026 - Escola de Samba União de Maricá vence Série Ouro, no Carnaval 2026. Foto: Alex Ferro/Riotur
União de Maricá vence Série Ouro e sobe para elite do carnaval no Rio
Pernambuco- 19/06/2025- Estradas da Região Nordeste têm movimentação intensa no feriadão. Foto PRF
Carnaval registrou 130 mortos e 1,48 mil feridos nas rodovias federais
Edição:
Maria Claudia
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Blocos de Rua
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Saúde Hospital veterinário municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo
sab, 21/02/2026 - 09:50
Mostra de cinema “Léa Garcia – 90 Anos” celebra obra da artista, no CCBB-SP. Foto: Divulgação/CCBB-SP
Cultura Nove escolas se apresentam neste sábado no Desfile das Campeãs de SP
sab, 21/02/2026 - 09:44
Brasília (DF), 20/02/2026 - Mudas de Jequitibá (Cariniana legalis) em crescimento. Estratégias de reflorestamento da Mata Atlântica. Foto: Symbiosis/Divugação
Meio Ambiente Mata Atlântica: de bioma devastado a exemplo de restauração florestal
sab, 21/02/2026 - 09:34
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões
sab, 21/02/2026 - 08:22
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Bloco Suvaco de Cristo - Bloco Barbas 24 - Blocos da Liga Sebastiana desfilam a partir de amanhã (13) até o dia 22. Foto: Bruno de Lima/Divulgação
Cultura Carnaval: veja programação dos blocos de rua neste sábado no Rio
sab, 21/02/2026 - 07:28
Flamengo vence Bragantino no Brasileiro Feminino
Esportes Defensoras brilham e Flamengo vence Bragantino no Brasileiro Feminino
sex, 20/02/2026 - 23:44
Ver mais seta para baixo