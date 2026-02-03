Comitês da EBC fazem homenagem aos profissionais do Tarde Nacional

Os comitês de participação social da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) — o Comitê Editorial e de Programação (Comep) e o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cpadi) — publicaram, nesta terça-feira (3), uma moção de reconhecimento ao trabalho dos profissionais envolvidos na criação e na execução do programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional, após a atração ser eleita melhor programa cultural de rádio de 2025 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

A premiação foi anunciada na segunda-feira, 26 de janeiro, e a moção destaca a relevância da produção para a comunicação pública, elogiando a contribuição cultural, editorial e jornalística.

Segundo os comitês, a homenagem registra “reconhecimento e apreço” pelo trabalho dos profissionais Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, responsáveis pela concepção e realização do programa, transmitido pela Rádio Nacional de São Paulo (87,1 FM).



Moção de reconhecimento

A manifestação enfatiza que o Tarde Nacional SP nasceu com o propósito de criar uma vitrine para a cultura da maior cidade do país, articulando música, informação e serviço.

“O programa equilibra a tradição da música brasileira com a contemporaneidade, oferecendo ao público jornalismo contextualizado, análises críticas e prestação de serviços essenciais para o cotidiano da população paulistana”, diz.

Os colegiados destacam o formato do programa, que valoriza tanto artistas consagrados quanto independentes, além de seções especializadas sobre cultura, literatura, cinema, tecnologia e temas urbanos. A moção ressalta que o conteúdo reflete “o compromisso da comunicação pública com diversidade cultural, pluralidade regional e interesse cidadão”.

Equilíbrio editorial e compromisso público

Os comitês também reforçam que a produção demonstra alinhamento com os princípios da comunicação pública, integrando a dimensão cultural e musical à cobertura jornalística local — sempre com responsabilidade, checagem rigorosa e atenção aos desafios enfrentados pelos moradores de São Paulo.

O documento aponta ainda que o reconhecimento da APCA ocorre em um momento simbólico: “Em 2026, ano em que a Rádio Nacional comemora 90 anos, o prêmio recebido pelo Tarde Nacional SP aponta caminhos promissores e reafirma o papel central da rádio pública na vida das pessoas.”

Íntegra da moção

Os Comitês de Participação Social da Empresa Brasil de Comunicação — o Comitê Editorial e de Programação (Comep) e o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cpadi) — vêm, por meio deste documento, registrar uma moção de louvor e reconhecimento aos profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, envolvidos na criação e execução do programa Tarde Nacional SP, da Rádio Nacional.

O programa foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como o melhor programa cultural de rádio de 2025. O anúncio da premiação foi realizado na última segunda-feira (26).

No ar de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, o Tarde Nacional SP é transmitido pela Rádio Nacional de São Paulo (87,1 FM). A atração nasceu com o objetivo de ser uma vitrine de cultura e serviços para a maior cidade do país. A preocupação com atualizações de trânsito, de meteorologia para auxiliar a população diante das mudanças climáticas e de políticas públicas para os cidadãos, sempre esteve conectada com a veiculação do melhor da música brasileira tradicional, e principalmente, contemporânea. A capital paulista convive todos os dias com artistas da velha guarda e com o que há de mais atual no universo musical sendo criado e exibido na cidade. E com artistas de todas as regiões do Brasil que ou moram em São Paulo, ou passam pela cidade para se apresentarem em shows. Fazer essa conexão da música de vanguarda brasileira com o que há de mais moderno na canção brasileira sempre guiou o programa desde o seu nascimento.

Entrevistas com artistas consagrados e independentes foram a rotina do Tarde Nacional SP desde seu nascimento em abril de 2024. Além, é claro, das colunas sobre diferentes editorias da cultura brasileira: o Radar Sonoro, sobre músicas alternativas; o Tapete Vermelho, sobre cinema; o Marca Página, sobre literatura; e o Ajudante Digital, sobre tecnologia e internet.

Tudo isso com muito jornalismo ao longo de todos os programas. Os apresentadores exibem todos os dias informações que envolvem a cidade de São Paulo visando numa comunicação local, que ajude os moradores da cidade a resolverem seus desafios na capital. Para além de serviços, uma análise de questões fundamentais para a cidade em temas como segurança pública, direitos humanos, saúde pública, política e economia, dão o tom da importância do Tarde Nacional SP para oferecer o jornalismo dos veículos EBC de forma reflexiva, crítica e útil para os ouvintes.

Vale destacar que, em 2026, a Rádio Nacional comemora seus 90 anos. O reconhecimento do Prêmio APCA para um programa que mescla o peso da tradição com as questões culturais contemporâneas e o jornalismo analítico serve como um farol, apontando caminhos promissores para a emissora nos próximos anos.