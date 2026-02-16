logo ebc
Confira a programação do carnaval do DF nesta segunda

Serão 73 blocos espalhados nas diversas regiões administrativas.
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 09:40
Brasília
Brasília (DF), 19/02/2023 - Carnaval de rua com Charretinha do Forró e Tropicaos com participaram do bloco As trepadeiras do Rio de Janeiro nas ruas de Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O carnaval de Brasília chega à segunda-feira (16) com diversidade de públicos em uma programação oficial que conta, no total, com 73 blocos espalhados nas diversas regiões administrativas. Os eventos promovem a inclusão de pessoas com deficiência, programações infantis e o tradicional frevo que conecta o Planalto Central ao Nordeste.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto, o  centro de Brasília, funcionarão durante todo o feriado.

- Gran Folia 2026, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 1h.

- Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.

- Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

Mas um dos momentos mais significativos ocorre na Feira da Torre de TV. Das 13h às 18h, o bloco Deficiente é a Mãe promove uma folia 100% inclusiva. Dedicado às pessoas com deficiência (PcD), o evento busca garantir acessibilidade e conforto, reforçando que a alegria do carnaval não deve ter barreiras.

Para quem não dispensa o som dos metais e as sombrinhas coloridas, o Setor de Autarquias Sul será o ponto de encontro para o frevo. A manhã começa para os pequenos foliões com o Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina (Pintinho de Brasília), das 9h às 14h, atrás da matriz da Caixa. No mesmo setor, mas à tarde, o tradicional Galinho assume o comando das 15h às 21h, no estacionamento da matriz da Caixa.

A criançada continua com espaço garantido no Recanto das Emas, o Eminha Kids que fez a festa neste domingo (15) repete a dose na Praça da Bíblia, das 9h às 14h.

Confira a programação completa desta segunda-feira (16):

Bloco Deficiente é a Mãe - 13h às 18h - Praça Central da Feira da Torre de TV, Plano Piloto (inclusivo, dedicado a pessoas com deficiência)

GRIEN - Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina - Pintinho de Brasília - 9h às 14h - SAS Quadra 3/4, atrás da matriz da Caixa Econômica Federal, Plano Piloto (infantil/frevo)

Eminha Kids - 9h às 14h - Quadra 300, Praça da Bíblia, Recanto das Emas (infantil)

Bloco Baratona - 13h às 20h - Estacionamento 12 do Parque da Cidade, Plano Piloto

Bloco Galinho de Brasília - 15h às 21h - Setor de Autarquias Sul, Estacionamento Matriz da Caixa, Plano Piloto (frevo)

Bloquinho da Barriguda - 12h às 22h - St. Residencial Leste, Buritis, Quadra 1, ao lado do campo sintético, Planaltina

Concentra Mas Não Sai - 16h às 23h - SCES, Trecho 3, Conjunto 06, estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, Plano Piloto

Bloco Só Contatinho - 14h às 18h - SHCES Quadra 609 AE, estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, Cruzeiro

Bloco Vem Kem Ker - 17h às 00h - Avenida Central, Quadra 01, Conjunto 01, Setor Leste, Estrutural (SCIA)

Bloco Ledsbora - 15h às 22h - Setor Bancário Sul, Quadra 01, estacionamento do Edifício Luiza, Plano Piloto (música eletrônica)

Bloco Brilho Cor e Som - 14h às 22h - Rua do Lazer, Águas Claras

Carnaval 2026 Blocos de Rua Brasília Distrito Federal DF
