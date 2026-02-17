Confira a programação do Carnaval do DF nesta terça-feira

Muitos blocos iniciam a folia ao meio-dia

O Carnaval de 2026 no Distrito Federal continua nesta terça-feira (17) com uma programação plural, das sátiras políticas do histórico bloco Pacotão às guitarras distorcidas do Porão do Rock. No total, a festa popular conta com 73 blocos nas diversas regiões administrativas.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto funcionarão durante todo o feriado.

Gran Folia 2026 , na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h.

, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h. Plataforma Monumental , no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.

, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h. Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

O irreverente bloco Pacotão faz sua concentração na 302 Norte ao meio-dia. Fiel à tradição, o cortejo segue pela contramão da W3 Norte, em direção à Gran Folia, das 12h às 20h.

Após o sucesso de domingo (15), o Ventoinha de Canudo retorna para encantar a 201 Norte e o túnel da tesourinha das 16h às 22h.

Dando continuidade à pauta da inclusão, o Estacionamento 12 do Parque da Cidade recebe o bloco Portadores da Alegria. dedicado a pessoas com deficiência (PcD) e ao público infantil, das 12h às 20h.

Para quem quer dar uma pausa no samba, a terça-feira oferece opções para os amantes do rock e da música eletrônica.

O bloco do Porão do Rock vai ocupar o Setor Bancário Sul (Quadra 4) a partir das 12h30, com a mistura de ska e ritmos carnavalescos com a energia do rock. Já os fãs de música eletrônica têm encontro marcado no Setor Bancário Sul (Quadra 1), atrás do Edifício Luiza, das 15h às 22h, com o Bloco T.H.C.

Em Planaltina, a Praça do Museu será o palco das bandas do Carna Rock das 15h às 21h. Além do rock, a cidade oferece o Bloco do Seu Julio, que anima o Parque de Exposições das 14h às 20h.

>> Confira a programação completa desta terça-feira (17):

Bloco Portadores da Alegria - 12h às 20h – Estacionamento 12 - Parque da Cidade (infantil e inclusivo, dedicado a pessoas com deficiência)

Bloco H Zeiros - 14h às 22h - AE 03, Praça Central do Riacho Fundo I, Riacho Fundo

Bloco do Porão do Rock - a partir das 12h30 - Setor Bancário Sul (Quadra 4), próximo à Galeria dos Estados (rock, ska, ritmos carnavalescos)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - Atrás da comercial da 201 Norte, rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto (pífanos e percussão)

Carna Rock 2026 - 15h às 21h – Praça do Museu, Planaltina

Carnasarau - 17h às 23h - Praça da Bíblia, QNP 19, Área Especial, Ceilândia Norte

Bloco do Seu Julio - 14h às 20h - Parque de Exposições de Planaltina, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina

Carnafercal - 14h às 20h - Galpão da Feira Permanente da Fercal, Setor Engenho Velho, Fercal

Du Nada Um Samba - 15h às 22h - Estação do Metrô do Guará

Bloco T.H.C (Techno, House e Carnaval) - 15h às 22h - Setor Bancário Sul, Quadra 1, estacionamento do Bloco G, atrás do Edifício Luiza, Plano Piloto (música eletrônica)

Groove do Bem 2026 - 16h às 23h - Taguaparque, estacionamento 02 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga

Bloco Pacotão 2026 - 12h às 20h - Concentração na 302 Norte, com trajeto pela contramão da W3, sentido Gran Folia, Plano Piloto

Carnaguariba - 7ª edição - 15h às 22h - EQNN 18/20, Guariroba, Ceilândia Sul