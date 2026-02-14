logo ebc
Confira a programação do Carnaval no Distrito Federal neste sábado

Festa carnavalesca tem atrações para todos os gostos musicais
Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 08:16
Brasília
Brasília (DF), 01/03/2025 - Bloco de carnaval, Aparelhinho nas ruas de Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O carnaval deste ano no Distrito Federal conta com uma programação oficial com 73 blocos espalhados em diversas regiões administrativas. A festa carnavalesca tem atrações para todos os gostos musicais, do frevo tradicional à batida do funk, passando por circuitos infantis e celebrações da diversidade.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto funcionarão durante todo o feriado:

  • Gran Folia 2026, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h;
  • Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h;
  • Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

Entre os blocos que estarão nas ruas, a manhã deste sábado (14) começa lúdica para os pequenos foliões. O Bloco Mi Fá Sol-Lá anima a SQS 303 das 10h às 12h. Em Sobradinho, o Sorriso da Rua ocupa o Estádio Augustinho Lima, das 9h às 13h, enquanto o tradicional Mamãe Taguá faz a festa no Taguaparque das 12h às 20h. No Gama, os Brincantes tomam a Praça Lourival Bandeira a partir das 16h.

O sábado de carnaval ainda será marcado por cores e resistência. O Bloco do Amor se concentra no Museu Nacional (12h às 20h). No Setor Bancário Sul, o Rebu o Bloco (Bloco Sapatão) agita o estacionamento atrás do Banco do Brasil (14h às 22h). Em Águas Claras, o Baile da Piki leva animação para a Rua do Lazer (14h às 22h).

O icônico Aparelhinho, com djs de música eletrônica, sai da Fonte da Torre de TV às 11h, percorrendo o Eixo Monumental até o Conic. E o Vassourinhas de Brasília traz a tradição pernambucana para a frente do Sesi Lab às 15h. Para quem foge do óbvio, o Bloco do Rock – Quaresmada ocupa a Galeria dos Estados das 15h às 22h.

Confira a programação completa deste sábado:

  • Bloco Mi Fá Sol-Lá – 10h às 12h – SQS 303, praça central (infantil)
  • Bloco Guardiões do Samba – 18h às 03h – Praça do Gaguinho, Bairro São José, São Sebastião (axé, forró e samba);
  • Bloco Carnaflow – 10h às 23h – Praça do Cidadão, Ceilândia Norte;
  • Bloco Mamãe Taguá 2026 – 12h às 20h – Estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque, Taguatinga (infantil/familiar);
  • Bloco do Rock – Quaresmada – 15h às 22h – Galeria dos Estados, Eixão Sul, Plano Piloto;
  • Bloco Brincantes do Gama – 16h às 21h – Praça Lourival Bandeira, Gama;
  • Bloco do Amor – 12h às 20h – Museu Nacional da República, Setor Cultural Sul, Plano Piloto (LGBTQIA+);
  • Bloco Na Batida do Morro – 13h às 19h – Quadra 04, Setor Comercial Sul, Plano Piloto (funk carioca);
  • Bloco Vassourinhas de Brasília – 15h às 19h – SCTS Lote 1, Plano Piloto (concentração em frente ao Sesi Lab) (frevo);
  • Aparelhinho - 11h - Concentração Setor Bancário Sul (música eletrônica);
  • Unidos do Recanto - Av. Recanto das Emas, Quadra 103, Estacionamento público em frente ao shopping, Recanto das Emas;
  • Rebu o Bloco - Bloco Sapatão - 14h às 22h - Setor Bancário Sul, estacionamento ao fundo do edifício sede do Banco do Brasil, Plano Piloto (LGBTQIA+);
  • Sorriso da Rua - 9h às 13h - Estacionamento do Estádio Augustinho Lima, Sobradinho (infantil/familiar);
  • Bloco Baile da Piki - 14h às 22h - Rua do Lazer, Águas Claras (LGBTQIA+);
  • Bloco Saly - 17h às 22h - Setor Comercial Sul, Plano Piloto (afro);
  • Bloco Pagodão Delas – 19h às 22h – Setor Comercial Sul, Plano Piloto.
Carnaval 2026 carnaval no Distrito Federal Blocos carnaval de rua
Confira a programação do Carnaval no Distrito Federal neste sábado
