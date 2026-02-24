logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Datena estreia programa de entrevistas na TV Brasil em março

Na Mesa com Datena será exibido na próxima terça-feira às 21h
EBC
Publicado em 24/02/2026 - 17:50
Brasília
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
© Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil

Na próxima terça-feira (3) estreia o novo programa de entrevistas da TV Brasil. O programa Na Mesa com Datena será semanal, sendo exibido nas terças-feiras, às 21h, com apresentação do jornalista José Luiz Datena. Na segunda-feira (23), Datena estreou na Rádio Nacional o programa Alô Alô Brasil.

“É uma honra estar chegando à EBC. Primeiro para um programa de entrevistas, que eu adoro fazer. A arte da entrevista é dar espaço ao entrevistado. A grande estrela de uma entrevista é o entrevistado”, afirmou Datena.

Datena é jornalista há mais de 50 anos, tendo passado pelas principais emissoras de televisão e rádio do país. Venceu duas edições do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Sua chegada à EBC integra a estratégia da empresa de valorizar o jornalismo em seus veículos, com ampliação do tempo dedicado à cobertura factual, aprofundamento de temas de interesse público e ainda uma maior integração entre rádio e televisão. A iniciativa busca também fortalecer a comunicação pública enquanto espaço de informação confiável e acessível, em diálogo direto com a pluralidade de ideias que marca a sociedade brasileira.

“No contexto em que vivemos, de intenso ruído informacional, o jornalismo é um ativo central. Precisamos fortalecê-lo para oferecer à população informação segura, contextualizada e com capacidade de gerar reflexão. Portanto, estamos reconhecendo o papel e a importância do jornalismo ao trazê-lo ainda mais para a grade da TV Brasil e da Rádio Nacional”, afirma o presidente da EBC, André Basbaum.

Serviço

Na Mesa com Datena – Estreia terça-feira (3/3), às 21h, na TV Brasil

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • X – https://x.com/TVBrasil
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
