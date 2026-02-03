logo ebc
Desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio têm ingressos esgotados

Sete escolas se apresentam no primeiro dia e oito no segundo
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 07:02
Rio de Janeiro
Grupo Série Ouro no Sambódromo - União da Ilha - Primeiro dia do Carnaval 2022
Os ingressos para os dois dias de desfiles das escolas de samba da Série Ouro, antigo grupo de Acesso, estão esgotados. De acordo com a Liga RJ, responsável pelas escolas, todos os ingressos para a sexta-feira (13) e o sábado (14) já foram vendidos. São sete escolas que se apresentam no primeiro dia e oito no segundo. A campeã desse grupo, no ano seguinte, desfila no Grupo Especial da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Da mesma forma, a última colocada do Grupo Especial será rebaixada e, no carnaval seguinte, vai desfilar na Série Ouro.

Assim como na temporada passada, o público garantirá lotação máxima nas arquibancadas. A grande diferença é que, para a Série Ouro 2026, os bilhetes foram comercializados integralmente com mais de três semanas de antecedência em relação aos dias de desfile. Nos dois dias, os desfiles terão início às 21h.

O presidente da Liga RJ, Hugo Junior, celebrou o resultado e destacou a importância da presença do público para o sucesso dos desfiles.

“É uma alegria enorme saber que teremos a Marquês de Sapucaí cheia mais uma vez. Isso mostra a força da Série Ouro, o trabalho das escolas e o carinho do público. Tenho certeza de que serão grandes desfiles, com muito espetáculo, emoção e alto nível artístico”, afirmou.

Apresentação das escolas na sexta-feira (13 de fevereiro)

1 - Unidos do Jacarezinho

2 - Inocentes de Belford Roxo

3 - Unidos do Parque Acari

4 - Unidos de Bangu

5 - Unidos de Padre Miguel

6 - União da Ilha do Governador

7 - Acadêmicos de Vigário Geral

Apresentação das escolas no sábado (14 de fevereiro)

1 - Botafogo Samba Clube

2 -Em Cima da Hora

3 - Arranco do Engenho de Dentro

4- Império Serrano

5- Estácio de Sá

6 - União de Maricá

7 - Porto da Pedra

8 - Unidos da Ponte

Edição:
Graça Adjuto
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Série Ouro ingressos
