Dia de Iemanjá é celebrado no Rio de Janeiro

Como cantava Dorival Caymmi (1914-2008), esta segunda-feira é 2 de fevereiro, é Dia de Iemanjá, a orixá mais popular no Brasil, rainha do mar e da água doce, adorada no Candomblé e na Umbanda.

Moradores e turistas no Rio de Janeiro, praticantes ou não de religiões afro-brasileiras, podem assistir e participar da celebração dos 50 anos do Presente para Iemanjá – realizada há cinco décadas na cidade pelos Filhos de Gandhi.

O evento terá concentração na Rua Camerino, nº 7/9, região da Pequena África (bairro da Saúde). Lá ocorrerá um ritual (xirê) com saudações aos orixás e será servido café da manhã gratuito.

Um cortejo sairá do local em direção à Praça Mauá (região portuária). Em seguida, parte a embarcação para a entrega de presentes e oferendas a Iemanjá, como perfumes, sabonetes, champanhe, flores brancas e arroz doce. A embarcação retorna e até a noite (21h) haverá apresentações de música ao vivo e de som mecânico.

Além dos festejos no centro do Rio, o Dia de Iemanjá também será celebrado no Arpoador (zona sul) até as 22h. Segundo os organizadores, haverá 21 atrações musicais e dezenas de casas de Umbanda e Candomblé.

O cortejo com oferendas será à tarde, com concentração na altura da estátua de Tom Jobim a partir das 15h e saída às 16h. A expectativa é de grande público. No ano passado, mais de 25 mil pessoas participaram.

Esta é a quinta edição do evento e a primeira após o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial.