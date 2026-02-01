logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Dia de Iemanjá é celebrado no Rio de Janeiro

Orixá será homenageada no centro e na zona sul
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 10:57
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Com fé e oferendas, devoto participa de festa de Iemanjá, no centro da capital fluminense (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Como cantava Dorival Caymmi (1914-2008), esta segunda-feira é 2 de fevereiro, é Dia de Iemanjá, a orixá mais popular no Brasil, rainha do mar e da água doce, adorada no Candomblé e na Umbanda.

Moradores e turistas no Rio de Janeiro, praticantes ou não de religiões afro-brasileiras, podem assistir e participar da celebração dos 50 anos do Presente para Iemanjá – realizada há cinco décadas na cidade pelos Filhos de Gandhi.

O evento terá concentração na Rua Camerino, nº 7/9, região da Pequena África (bairro da Saúde). Lá ocorrerá um ritual (xirê) com saudações aos orixás e será servido café da manhã gratuito.

Um cortejo sairá do local em direção à Praça Mauá (região portuária). Em seguida, parte a embarcação para a entrega de presentes e oferendas a Iemanjá, como perfumes, sabonetes, champanhe, flores brancas e arroz doce. A embarcação retorna e até a noite (21h) haverá apresentações de música ao vivo e de som mecânico.

Além dos festejos no centro do Rio, o Dia de Iemanjá também será celebrado no Arpoador (zona sul) até as 22h. Segundo os organizadores, haverá 21 atrações musicais e dezenas de casas de Umbanda e Candomblé.

O cortejo com oferendas será à tarde, com concentração na altura da estátua de Tom Jobim a partir das 15h e saída às 16h. A expectativa é de grande público. No ano passado, mais de 25 mil pessoas participaram.

Esta é a quinta edição do evento e a primeira após o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial.

Relacionadas
Rio de Janeiro - Afoxé Filhos de Gandhi cantam na celebração que comemora o reconhecimento do Cais do Valongo como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Grupo Afoxé Filhos de Gandhi é declarado patrimônio cultural carioca
Rio de Janeiro (RJ), 16/12/2025 – Comércio de ervas para banhos energéticos e espirituais no Mercadão de Madureira. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Erveiras se atualizam para atender a novas tradições de religiões afro
Edição:
Graça Adjuto
Dia de Iemanjá Celebrações Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/02/2026 - KTO Minas é bicampeão da Copa Super 8 de Basquete. Foto: Hedgard Moraes/MTC
Esportes Basquete: Minas é bicampeão da Copa Super 8
dom, 01/02/2026 - 13:49
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Justiça Piloto acusado de agredir jovem no DF ficará preso em sala especial
dom, 01/02/2026 - 13:36
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Trabalhadores no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º
dom, 01/02/2026 - 13:20
01/02/2026 - Mostra de Cinema de Tiradentes encerra 29ª edição com vitória de “Anistia 79” no júri oficial e popular. Foto: Divulgação/Universo
Cultura Mostra de Tiradentes encerra 29ª edição com vitória de “Anistia 79"
dom, 01/02/2026 - 12:54
Logo da Agência Brasil
Saúde Saiba como melhorar a qualidade do sono
dom, 01/02/2026 - 12:35
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
Justiça ANP interdita totalmente a Refit por riscos de acidentes
dom, 01/02/2026 - 12:20
Ver mais seta para baixo