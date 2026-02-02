É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, recebe nomes da MPB para bate-papo

Entrevistas com os músicos Zélia Duncan e Claudio Nucci pautam o programa É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, esta semana. De segunda a sexta-feira, sempre às 17h, a atração apresentada por Luciana Valle é transmitida ao vivo direto do estúdio da emissora pública no Rio de Janeiro.

O destaque desta terça-feira (3) é a cantora Zélia Duncan. Ela conta que no sábado (7) sobe ao palco para apresentar o Bailão ZD, show-celebração vibrante de sua trajetória, reunindo sucessos, afetos e encontros musicais que atravessam gerações. A apresentação será em Niterói.

Na edição de quinta (5), a atração da Rádio Nacional traz um bate-papo com o cantor e compositor Claudio Nucci. Durante a entrevista, o artista fala do seu show ao lado do músico Zé Renato neste fim de semana, em São Paulo. A dupla – integrante da formação original da banda Boca Livre – se junta para celebrar o álbum Pelo sim, pelo não após 40 do seu lançamento e interpreta canções como A Hora e a Vez, Atravessando a Cidade e Papo de Passarim.

Sobre o programa É Tudo Brasil

A produção da Rádio Nacional traz uma seleção musical com vasto repertório de qualidade, além de entrevistas com artistas e profissionais da cadeia produtiva da música, convidados pela apresentadora Luciana Valle.

O público pode acompanhar o programa e ouvir as entrevistas anteriores no app Rádios EBC e na página da atração no site da emissora. O programa tem a produção de Cláudio da Matta.

O conteúdo ainda traz debates sobre temas relacionados à música brasileira, enquetes diárias com os ouvintes, lançamentos musicais, quadro de polêmicas dos artistas, efemérides musicais, notícias do mundo da música, agenda de shows e festivais.

Além do som de qualidade e das conversas exclusivas com entrevistados diversos, a produção também faz um giro de informações com os correspondentes parceiros das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, além de participações das equipes da Nacional no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

