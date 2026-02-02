logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, recebe nomes da MPB para bate-papo

Zélia Duncan é a atração desta terça-feira
EBC
Publicado em 02/02/2026 - 19:39
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 07/03/2024 – A apresentadora na Rádio Nacional, Luciana Valle nos estúdios no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Entrevistas com os músicos Zélia Duncan e Claudio Nucci pautam o programa É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, esta semana. De segunda a sexta-feira, sempre às 17h, a atração apresentada por Luciana Valle é transmitida ao vivo direto do estúdio da emissora pública no Rio de Janeiro.

O destaque desta terça-feira (3) é a cantora Zélia Duncan. Ela conta que no sábado (7) sobe ao palco para apresentar o Bailão ZD, show-celebração vibrante de sua trajetória, reunindo sucessos, afetos e encontros musicais que atravessam gerações. A apresentação será em Niterói.

Na edição de quinta (5), a atração da Rádio Nacional traz um bate-papo com o cantor e compositor Claudio Nucci. Durante a entrevista, o artista fala do seu show ao lado do músico Zé Renato neste fim de semana, em São Paulo. A dupla – integrante da formação original da banda Boca Livre – se junta para celebrar o álbum Pelo sim, pelo não após 40 do seu lançamento e interpreta canções como A Hora e a Vez, Atravessando a Cidade e Papo de Passarim.

Sobre o programa É Tudo Brasil

A produção da Rádio Nacional traz uma seleção musical com vasto repertório de qualidade, além de entrevistas com artistas e profissionais da cadeia produtiva da música, convidados pela apresentadora Luciana Valle.

O público pode acompanhar o programa e ouvir as entrevistas anteriores no app Rádios EBC e na página da atração no site da emissora. O programa tem a produção de Cláudio da Matta.

O conteúdo ainda traz debates sobre temas relacionados à música brasileira, enquetes diárias com os ouvintes, lançamentos musicais, quadro de polêmicas dos artistas, efemérides musicais, notícias do mundo da música, agenda de shows e festivais.

Além do som de qualidade e das conversas exclusivas com entrevistados diversos, a produção também faz um giro de informações com os correspondentes parceiros das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, além de participações das equipes da Nacional no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Serviço:

É Tudo Brasil – segunda a sexta-feira, ao vivo, às 17h, na Rádio Nacional

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais 

Site: https://radios.ebc.com.br 
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr 
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv 
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr 
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr 
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional 

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966 

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional 

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz 
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Relacionadas
Brasília - 01/02/2026 - Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global Foto: Maria Betânia-Caetano Velos/Instagram
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Brasília (DF) 01/08/2023 - Fotografia de um estúdio de rádio na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Rádios MEC e Nacional têm crescimento histórico de audiência em 2025
Rádio Nacional música MPB EBC É Tudo Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Botijão de gás
Economia Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
seg, 02/02/2026 - 21:33
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Internacional Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional
seg, 02/02/2026 - 20:35
São Paulo (SP), 18/12/2023 - Manifestação dos famíliares dos nove jovens vítimas do Massacre de Paraisópolis em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Chacina de Paraisópolis: Promotoria pede júri popular a PMs envolvidos
seg, 02/02/2026 - 20:07
TV Brasil apresenta maratona de série independente sobre animais da fauna nacional em extinção
Geral TV Brasil apresenta maratona de série sobre animais em extinção
seg, 02/02/2026 - 19:53
Brasília (DF), 02/02/2026 - A ministr do STF, Cármen Lúcia, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Cármen Lúcia anuncia proposta para atuação de juízes eleitorais
seg, 02/02/2026 - 19:47
Rio de Janeiro (RJ), 07/03/2024 – A apresentadora na Rádio Nacional, Luciana Valle nos estúdios no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura É Tudo Brasil, da Rádio Nacional, recebe nomes da MPB para bate-papo
seg, 02/02/2026 - 19:39
Ver mais seta para baixo