EBC seleciona 4 projetos sobre futebol feminino dirigidos por mulheres

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) revelou os quatro projetos voltados para o futebol feminino selecionados para produção no âmbito da chamada pública Seleção TV Brasil. As obras escolhidas terão um aporte total de R$ 13 milhões via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine). Os conteúdos em desenvolvimento vão integrar a grade de programação da TV Brasil, além de serem disponibilizados para as emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) com possibilidade de alcance para 120 milhões espectadores.

Os novos conteúdos sobre futebol feminino são todos dirigidos por mulheres. O destaque é o seriado A Copa das Favelas, da Preta Portê Filmes, uma empresa vocacionada, ou seja, com maioria de pessoas negras, indígenas ou com deficiência (PCD) em seu quadro societário. A produção receberá o teto de investimento disponível no edital para essa linha de fomento, de R$ 6 milhões.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antônia Pellegrino, destaca a importância da iniciativa. "Fomos a primeira emissora a mostrar que futebol feminino merece se tornar conteúdo e formar imaginário. A TV Brasil lançou essa linha da chamada pública há mais de um ano e fizemos esse fomento para que documentários e projetos de séries fossem realizados com essa temática", afirma.

"A produção A Copa das Favelas é a única série premium da chamada pública. A obra será a que vai receber mais recursos para seu desenvolvimento não por ser vocacionada, mas pela qualidade do projeto. Ela demonstra a maturidade e a potência do nosso audiovisual negro", ressalta Pellegrino.

Diretora artística e produtora da série, Juliana Vicente, explica o mote da nova atração. "A Copa das Favelas parte do futebol feminino nas periferias, mas não é apenas uma série sobre esporte. É uma narrativa sobre existência, pertencimento e construção de identidade", pontua.

"O futebol é o motor dramático, mas o que está em jogo são jovens mulheres que reivindicam visibilidade e protagonismo. Optamos pela ficção seriada porque ela permite aprofundar personagens e criar vínculo com o público, ampliando o alcance de histórias que muitas vezes permanecem restritas a recortes específicos. Quando uma narrativa nasce de um território concreto, ela ganha força para dialogar com o país inteiro e acreditamos que também tem potência para dialogar internacionalmente", destaca.

Juliana Vicente ressalta os diferenciais da chamada pública Seleção TV Brasil e enaltece os avanços na área. "A presença de empresas vocacionadas em editais como esse sinaliza um setor mais maduro. Políticas públicas eficientes não apenas viabilizam projetos, mas estruturam produtoras capazes de operar em escala e entregar obras com padrão premium".

A realizadora aponta como esse movimento favorece o desenvolvimento da indústria criativa. "Fortalece o mercado e posiciona o audiovisual brasileiro de forma mais competitiva, especialmente em um momento em que o futebol feminino está no centro do debate global, com a Copa do Mundo de 2027 sendo sediada no Brasil e mobilizando a atenção de diversos países".

"A série nasce dessa convergência entre autoria, estrutura e política pública. Estamos muito felizes com a parceria com a TV Brasil", disse a diretora Juliana Vicente sobre a concepção do seriado A Copa das Favelas.

Os outros três projetos dessa linha de fomento selecionados são O Maior Festival Feminino de Várzea do Mundo, da Big Bonsai Brasilis Produções; Toda Menina Futebol Clube, da Truque Produtora; e A Nossa Michael Jackson, da Pindorama Filmes.

Visibilidade

A novidade comprova que a TV Brasil é a tela do futebol feminino. Além do incentivo à produção artística independente, a emissora pública transmite há três anos consecutivos as principais competições nacionais da modalidade que envolvem os clubes nacionais.

Pelo terceiro ano seguido, o canal exibe os mais importantes campeonatos de futebol feminino do país. A jornada esportiva da TV Brasil no calendário deste ano traz confrontos das Séries A1, A2 e A3, além de partidas decisivas das categorias de base.

Com mais de 50 jogos da modalidade previstos para a temporada, as transmissões da emissora estão integradas à estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação de torcedores com o público do canal.

A disputa no gramado adquire mais visibilidade ainda por meio da parceria com as emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. O canal gerido pela EBC tem os direitos de transmissão dos torneios realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).