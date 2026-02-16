Em SP, bloco mistura clássicos do Black Sabbath com ritmos brasileiros

Grupo reuniu fãs de rock em uma quadra no bairro de Perdizes

Um bloco de carnaval que transforma os clássicos do grupo inglês Black Sabbath em ritmos brasileiros. Essa é a ideia do Bloco Sabbath, que se apresentou pela primeira vez em 2026 e reuniu dezenas de fãs de rock em uma quadra no bairro de Perdizes, na capital paulista, na tarde desta segunda-feira (16).

O grupo idealizou o bloco em 2019, com o objetivo de estrear em 2020, mas a pandemia de covid-19, adiou os planos.

"Tudo mudou em 2025, após o show final do Black Sabbath em julho e a morte de Ozzy Osbourne semanas depois. Vimos isso como um chamado e reunimos os interessados para fazer acontecer", diz o bloco em uma postagem nas redes sociais.

O vocalista da banda do bloco, Daniel Sollero, contou que a ideia foi de criar o bloco foi de sua esposa, que conseguiu convencê-lo a juntar os ritmos brasileiros como maracatu, frevo, afro, samba, reggae, com as músicas do Black Sabbath e de seu fundador Ozzy Orbourne, falecido em 2025.

"Nos juntamos com a cervejaria Cerne que também queria um bloco e conseguimos fazer essa coisa linda, um montão de gente vindo curtir. O carnaval é uma celebração celebração da vida e nós estamos celebrando a vida e a obra do Ozzy", afirmou.

A cantora Paula Souto foi ao bloco para acompanhar o marido, que é fã da banda, e ver os amigos cantarem. Ela contou que adorou a ideia de misturar rock com carnaval.

"Eu gosto de rock, já fui a vários shows do Black Sabbath, mas eu confesso que não conheço todas as músicas. Meu marido é mais roqueiro do que eu. Meu marido é mais roqueiro do que eu, mas eu vou me divertir da mesma maneira".

A atriz Margo de Cobervile, de 65 anos, foi ao bloco por achar que a proposta é irreverente e a mistura do heavy metal com os ritmos brasileiros traz um colorido especial para a folia.

"Sou muito fã de rock, de Black Sabbath e o carnaval é a manifestação mais democrática que temos no Brasil. Muitas pessoas recriminam o carnaval, falam que é coisa do diabo, no entanto, é uma manifestação que, além de gerar muitos empregos, traz alegria e expressa nossa cultura, nossos valores", disse.