logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Em SP, bloco mistura clássicos do Black Sabbath com ritmos brasileiros

Grupo reuniu fãs de rock em uma quadra no bairro de Perdizes
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 18:57
São Paulo 
São Paulo (SP), 16/02/2026 - Desfile do Bloco Sabbath, na Rua Caetés na Pompéia. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um bloco de carnaval que transforma os clássicos do grupo inglês Black Sabbath em ritmos brasileiros. Essa é a ideia do Bloco Sabbath, que se apresentou pela primeira vez em 2026 e reuniu dezenas de fãs de rock em uma quadra no bairro de Perdizes, na capital paulista, na tarde desta segunda-feira (16). 

O grupo idealizou o bloco em 2019, com o objetivo de estrear em 2020, mas a pandemia de covid-19, adiou os planos. 

"Tudo mudou em 2025, após o show final do Black Sabbath em julho e a morte de Ozzy Osbourne semanas depois. Vimos isso como um chamado e reunimos os interessados para fazer acontecer", diz o bloco em uma postagem nas redes sociais. 

O vocalista da banda do bloco, Daniel Sollero, contou que a ideia foi de criar o bloco foi de sua esposa, que conseguiu convencê-lo a juntar os ritmos brasileiros como maracatu, frevo, afro, samba, reggae, com as músicas do Black Sabbath e de seu fundador Ozzy Orbourne, falecido em 2025. 

"Nos juntamos com a cervejaria Cerne que também queria um bloco e conseguimos fazer essa coisa linda, um montão de gente vindo curtir. O carnaval é uma celebração  celebração da vida e nós estamos celebrando a vida e a obra do Ozzy", afirmou. 

A cantora Paula Souto foi ao bloco para acompanhar o marido, que é fã da banda, e ver os amigos cantarem. Ela contou que adorou a ideia de misturar rock com carnaval. 

"Eu gosto de rock, já fui a vários shows do Black Sabbath, mas eu confesso que não conheço todas as músicas. Meu marido é mais roqueiro do que eu. Meu marido é mais roqueiro do que eu, mas eu vou me divertir da mesma maneira".

A atriz  Margo de Cobervile, de 65 anos,  foi ao bloco por achar que a proposta é irreverente e a mistura do heavy metal com os ritmos brasileiros traz um colorido especial para a folia. 

"Sou muito fã de rock, de Black Sabbath e o carnaval é a manifestação mais democrática que temos no Brasil.  Muitas pessoas recriminam o carnaval, falam que é coisa do diabo, no entanto, é uma manifestação que, além de gerar muitos empregos, traz alegria e expressa nossa cultura, nossos valores", disse. 

São Paulo (SP), 16/02/2026 - Desfile do Bloco Sabbath, na Rua Caetés na Pompéia. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 16/02/2026 - Desfile do Bloco Sabbath, na Rua Caetés na Pompéia. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Centro de São Paulo tem axé e outras surpresas no domingo de carnaval
São Paulo (SP) - 15/02/2026 - Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas. Foto: Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Edição:
Sabrina Craide
Carnaval 2026 Bloco Sabbath
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/02/2026 – Raquel Boing com seu filho Francisco Boig fala com Agência Brasila durante apresentação do Bloco de carnaval Deficiente é a mãe, na torre de TV. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Bloco de Brasília faz carnaval acessível para pessoas com deficiência
seg, 16/02/2026 - 19:46
Brasília (DF), 15/02/2026 - Carnaval de rua, bloco Galinho. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Cultura Galinho de Brasília honra a tradição do frevo e a paixão pelo futebol
seg, 16/02/2026 - 19:27
São Paulo (SP) - 16/02/2026 - Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira. Foto:  Fotojump/Rio Open
Esportes Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira
seg, 16/02/2026 - 19:00
São Paulo (SP), 16/02/2026 - Desfile do Bloco Sabbath, na Rua Caetés na Pompéia. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Em SP, bloco mistura clássicos do Black Sabbath com ritmos brasileiros
seg, 16/02/2026 - 18:57
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
seg, 16/02/2026 - 17:40
Rio de Janeiro (RJ), 16/02/2026 – Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio. Frame Bafodaonca/Instagram
Cultura Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio
seg, 16/02/2026 - 16:32
Ver mais seta para baixo