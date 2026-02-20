logo ebc
Escolas de samba mirins desfilam nesta sexta na Marquês de Sapucaí

Festa começa mais cedo, às 17h, e conta com 12 agremiações
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/02/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - A escola de samba Tijuquinha do Borel, durante desfile das Escolas de Samba Mirins na Sapucaí. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A nova geração do samba vai tomar conta da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20). A partir das 17h, 12 escolas de samba mirins atravessam a avenida, em um desfile que antecede o Sábado das Campeãs do Grupo Especial e reafirma o papel das agremiações infantis como celeiro de talentos do carnaval carioca.

A abertura, às 17h, será com a Infantes do Lins, que desenvolve projetos sociais no bairro do Lins de Vasconcelos, na zona norte, e utiliza o samba como ferramenta de inclusão.

Confira a ordem dos desfiles

  1. Infantes do Lins
  2. Herdeiros da Vila
  3. Pimpolhos da Grande Rio
  4. Tijuquinha do Borel
  5. Estrelinha da Mocidade
  6. Mangueira do Amanhã
  7. Aprendizes do Salgueiro
  8. Sonho do Beija-Flor
  9. Filhos da Águia
  10. Crias Imperatriz
  11. Netinhos do Tuiuti
  12. Virando Esperança

Entre as escolas mirins, a maioria trabalha a formação artística de crianças e adolescentes dentro de escolas maiores do grupo especial. 

É o caso de 11 das 12 escolas que desfilam nesta sexta: a Herdeiros da Vila é ligada à tradicional Vila Isabel; a Pimpolhos da Grande Rio é o braço mirim da escola de Duque de Caxias e a Tijuquinha do Borel reforça a identidade cultural da comunidade da Tijuca.

O mesmo pode se dizer da Estrelinha da Mocidade; da Mangueira do Amanhã; da Aprendizes do Salgueiro; da Sonho do Beija-Flor; da Filhos da Águia, herdeira da Portela; da Crias Imperatriz; da Netinhos do Tuiuti; e da Virando Esperança, nascida da campeã de 2026, Unidos do Viradouro.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai implantar operação especial para reduzir os impactos na mobilidade na região central. As interdições no entorno do Sambódromo começam às 11h de sexta-feira (20). Às 13h, será interditada a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, entre o entroncamento em frente ao prédio da Cedae e a Rua de Santana.

A partir das 15h, haverá novos fechamentos na Presidente Vargas, além de interdições na Avenida Salvador de Sá e em ruas adjacentes, como Frei Caneca e Senhor de Matosinhos. À 0h de sábado (21), a pista central da Presidente Vargas será interditada em trechos nos dois sentidos.

Vinicius Lisboa
