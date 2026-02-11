logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Exposição no CCBB do Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará

Mostra destaca narrativas femininas de três gerações de artistas
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 18:21
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
© Ana Paula Amorim/Divulgação

O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB) recebe a partir desta quarta-feira (11) a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará, idealizada pelo Museu das Mulheres.

A mostra reúne 170 obras de 11 fotógrafas paraenses ─ de três gerações ─ e propõe uma experiência que incorpora recursos sensoriais e tecnológicos.

O recorte inclui nomes pioneiros como Leila Jinkings, Cláudia Leão, Bárbara Freire, Paula Sampaio e Walda Marques, passa por artistas como Evna Moura, Renata Aguiar, Nay Jinkings e Nailana Thiely, até chegar às artistas mais jovens, como Deia Lima e Jacy Santos.

O público tem a oportunidade de explorar parte das fotografias em realidade aumentada. Na Instalação Icamiabas, é possível ter acesso às composições aromáticas inspiradas em guerreiras indígenas amazônicas.

Já no filme de realidade virtual Mukathu-hary (“Curandeira”, em tupi), o espectador é transportado para uma aldeia indígena de paisagem milenar. As salas da exposição trazem narrativas visuais que abordam identidade, território, memória, ancestralidade e resistência.

Identidade e fotografia expandida

Para a fotógrafa paraense Evna Moura, participar da exposição representa um reencontro com a própria trajetória. A produção da artista Evna dá destaque às ilhas e comunidades amazônicas, como Combu e Marajó, e a mostra traz fases diferentes do olhar dela.

Entre as obras expostas, há fotografias em preto e branco, coloridas e as chamadas fotos expandidas, que aproximam arte e experimentação técnica. Um exemplo são os trabalhos feitos a partir de impressões em folhas, no método de fototipia com pigmentos naturais.

A artista destaca ainda o caráter intergeracional da mostra e como o trabalho dela como artista e educadora tem impactado novas gerações.

“Cláudia Leão foi minha professora na universidade e é uma inspiração. Leila Jinkings também é uma referência fundamental. Estar aqui com essas mulheres é muito significativo”, conta Evna.

Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Fotógrafa Evna Moura participa da Exposição no CCBB Rio Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação

“Já encontrei ex-alunos que hoje são formados em artes visuais e dizem que escolheram esse caminho por causa das oficinas que ministrei. É muito bonito ver esses encontros”.

A presença da Amazônia como eixo central de sua produção também aparece como elemento político e simbólico que ajuda a romper visões estereotipadas.

“Durante muito tempo, nossa identidade foi ferida. Nossos traços e nossa cultura não eram valorizados. Trazer esses elementos para o Sudeste é também afirmar outras narrativas sobre nós. Mostrar uma Amazônia que não é apenas a da miséria, mas também da riqueza cultural, estética e humana”, diz Evna.

Pioneirismo e memória visual

Nome fundamental da fotografia paraense, Leila Jinkings revisita, na exposição, imagens produzidas desde o final dos anos 1970. Entre as obras selecionadas, ela destaca imagens de povos indígenas, travestis e registros de manifestações políticas.

“Gosto muito das fotografias do povo Kayapó. São imagens que levantam reflexões sobre choque cultural com os não indígenas”, diz Leila.

A fotógrafa relembra também o contexto histórico de parte de sua produção.

“Fotografei repressões durante a ditadura. Era um período duro, mas fundamental para compreender o papel da imagem para trazer luz para aqueles acontecimentos tão difíceis”, diz Leila.

 

Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Nome fundamental da fotografia paraense, Leila Jinkings tem trabalho exposto no CCBB Rio. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação

Narrativa feminina

A curadora Sissa Aneleh explica que a organização da exposição reflete uma leitura histórica e conceitual da fotografia paraense. A proposta dialoga diretamente com sua pesquisa acadêmica de mais de 15 anos.

Segundo Sissa, a mostra não pretende esgotar a produção amazônica, mas evidenciar sua potência.

“Uma exposição nunca será suficiente para mostrar toda a produção artística do Pará, mas podemos revelar sua força conceitual, estética e narrativa”, diz Sissa.

A noção de “visualidade amazônica” surge como eixo estruturante da exposição.

“É um conceito que começou a ganhar força nas décadas de 70 e 80, quando artistas passaram a refletir sobre o que seria imediatamente identificável com a Amazônia. Elementos recorrentes, como água, território e presença feminina atravessam diferentes obras”, conclui a curadora.

Serviço

Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará

Local: CCBB Rio de Janeiro

Temporada: 11 de fevereiro a 30 de março

Visitação: quarta a segunda, das 9h às 20h

Ingressos: site do CCBB e link da bio do Museu das Mulheres

Entrada: gratuita

Classificação livre

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 03/02/2025 – Entrevista com o carnavalesco Sidnei França, da Estação Primeira de Mangueira, no barracão da escola, na Cidade do Samba, sobre o enredo
Amazônia negra será protagonista no desfile da Mangueira em 2026
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Governo lança edital para combate ao desmatamento na Amazônia
Rio de Janeiro(RJ), 01/10/2025 - Daniel Rebouças, historiador, pesquisador e autor do livro
Livro resgata obra de Insley Pacheco, pioneiro da fotografia no Brasil
Edição:
Vinicius Lisboa
CCBB-RJ Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro Fotografia exposição Pará
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 14/10/2024 -Ruas do bairro Bom Retiro com fabricas elojas semenergia elétrica desde sexta-feira devido as chuvas.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Justiça mantém multa de R$ 95,8 milhões contra a Enel
qua, 11/02/2026 - 18:22
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Exposição no CCBB Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará. Foto: Ana Paula Amorim/Divulgação
Cultura Exposição no CCBB do Rio traz olhar amazônico de fotógrafas do Pará
qua, 11/02/2026 - 18:21
Recife (PE), 27/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Bloco de carnaval Galo da Madrugada. Foto: Sérgio Bernardo/Arquivo/PCR
Política Lula deve visitar Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval
qua, 11/02/2026 - 17:51
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Cade aprova aumento da participação da United na Azul
qua, 11/02/2026 - 17:48
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19
qua, 11/02/2026 - 17:48
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF: campanhas de mobilização são amparadas por liberdade de expressão
qua, 11/02/2026 - 17:36
Ver mais seta para baixo