Exposição traz influência de Jorge Amado e Carybé em artista italiano

A literatura de Jorge Amado e as obras de Carybé influenciaram o artista plástico italiano Maurizio Ferri de tal forma que ele passou a desenvolver o seu trabalho com imagens que esse universo sugeria. Daí vieram as pinturas baseadas na cultura brasileira, com representações do povo, da música, da culinária, dos povos originários e dos festejos típicos do país.

Os quadros de Ferri estão à disposição do público, na exposição Brasilidades, desde esta quinta-feira (26) no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no centro da cidade. Com entrada gratuita, a mostra, que reúne 26 obras em óleo sobre tela, de diferentes momentos da jornada artística de Ferri, fica aberta ao público até 13 de março.

Maurizio Ferri contou, em entrevista à Agência Brasil, que os livros de Jorge Amado e as obras de Carybé o influenciaram muito.

“Sempre acompanhei Jorge Amado e o mestre Carybé que conheci em Salvador e sempre me incentivou a pintar essa temática. Ele me inspirou e me incentivou. Depois, lendo os livros de Jorge Amado. Comecei na Itália nos anos 90”, disse em português com sotaque italiano.

História

O artista, que nasceu em Monselice, cidade italiana da província de Pádua, estudou na Academia de Belas Artes de Veneza, quando ainda gostava muito de Paul Gauguin e Vicent van Gogh. A mudança na pintura foi após começar a ler Jorge Amado. Ferri chegou ao Brasil em 1999 e atualmente divide o seu tempo entre os dois países. “Fico um pouco no Brasil e na Itália e desde que estou morando aqui, já fiz várias exposições. Esta é a primeira vez que faço uma individual. É importante estar no Rio de Janeiro”, disse.

Bastante empolgado com o fato de poder mostrar o seu trabalho no Rio, Ferri comenta a sua temática. “Sou um italiano que ama o Brasil e posso mostrar a temática de um povo simples, o pescador, o canavial, o carnaval. O Brasil enfim”.

A diretora de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo, disse que o objetivo de apresentar essa exposição no Palácio Tiradentes é atrair a população para conhecer tanto a história do Legislativo, que já é mostrada em visita guiada diária ao prédio, como também a do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

“É abrir mesmo as portas do Palácio Tiradentes para que a população conheça a história do Legislativo e também tenha acesso à diversidade cultural do nosso estado e do país”, afirmou.

Fernanda revelou que a escolha do artista se deu em parte pela força da exposição que ele apresentou à direção do Palácio Tiradentes, com tantas referências a Jorge Amado, que consta do acervo da biblioteca do local e pela diversidade do trabalho.

“A gente o escolheu por ter multiplicidade cultural, representada nas obras dele. São 26 quadros que ele apresenta ali que falam de culinária, de música, de vários elementos que fazem conexão com a diversidade que a gente tem”.

“Essa relação dele com o Brasil, especialmente com o Rio, foi o que aproximou ele da gente. Para nós, é um prazer receber essa exposição e poder mostrá-la ao público”.

Foco

Para a diretora, a gratuidade da mostra é mais um fator de incentivo para a presença do público. “Ser gratuito é o nosso foco principal na cultura do Palácio Tiradentes, para que as pessoas possam vir e democratizar o seu acesso. A gente já tem uma visita guiada diariamente contando a história do Legislativo. A ideia é trazer outras exposições temporárias, como essa do Ferri, para que as pessoas tenham contato com outras formas de cultura”.

Centenário

Fernanda disse que a exposição abre o calendário ano do centenário do Palácio Tiradentes, que será comemorado no dia 6 de maio.

“A ideia é trazer exposições como essa, além de música, teatro e outras ativações culturais para aproximar a população do Palácio Tiradentes, que completa 100 anos no dia 6 de maio”, relatou.

“A gente vai começar um calendário cultural específico para essa data, e a exposição do Ferri já começa abrindo esse calendário de um ano tão importante”, disse ela.

As visitas à exposição Brasilidades são de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O Palácio Tiradentes está localizado na Rua Primeiro de Março S/N , no centro da cidade. O acesso para cadeirantes é pela Rua Dom Manuel, s/nº.

Para agendar uma visita guiada ao Palácio Tiradentes só precisa entrar no site da instituição.