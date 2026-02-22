logo ebc
Feito Pipa é premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim

Longa brasileiro levou dois prêmios: Generation Kplus e o Crystal Bear
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 16:53
São Paulo
Brasília (DF), 22/02/2026 - Cena do filme Feito Pipa. Foto: Paris Filmes/Divulgação
© Paris Filmes/Divulgação

O filme brasileiro Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton, foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim, que começou no dia 12 de fevereiro e se encerra neste domingo (22).

O longa conquistou o Grand Prix do Júri Internacional de Melhor Filme da mostra oficial Generation Kplus e o Crystal Bear (Urso de Cristal), concedido pelo Júri Jovem.

Ao lado de Deberton trabalharam no filme o produtor Marcelo Pinheiro, o roteirista André Araújo e a diretora assistente e produtora de casting Luciana Vieira. O ator Lázaro Ramos participa do filme interpretando Batista, o pai de Gugu, vivido pelo ator Yuri Gomes.

 

Salvador (BA), 08/08/2025 - O ator e escritor Lázaro Ramos conversa sobre literatura e os livros lançados por ele no espaço infantil Maber Velloso durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô, no centro histórico de Salvador. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Salvador (BA), 08/08/2025 -  Lázaro Ramos participa do filme interpretando Batista. Foto-arquivo: Rovena Rosa/Agência Brasil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Feito Pipa

O filme conta a história de Gugu, um menino de 12 anos, que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Criado por sua a avó Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada que o educa de forma livre e afetuosa, sem se preocupar com os julgamentos dos moradores da cidade. Gugu evita morar com seu pai, com quem não tem uma boa relação devido à sua ausência.

Neto e avó vivem nas proximidades de uma barragem que, após a água baixar devido anos de seca, aparecem ruínas de uma cidade antiga. Com isso, as memórias de um passado traumático começam a despertar em Dilma os primeiros sinais de Alzheimer. Gugu então tenta esconder de seu pai a doença da avó.

Para o júri, o filme conquista por ter uma narrativa vibrante e com o protagonista jovem multifacetado, confiante e feroz; e com as formas frequentemente bem-humoradas e comoventes com que aborda suas questões existenciais. Os jurados também destacaram a interpretação de Yuri Gomes e Teca Pereira.

Edição:
Aécio Amado
