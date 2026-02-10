logo ebc
Flip anuncia Orides Fontela como autora homenageada deste ano

Programação vai de 22 a 26 de julho, em Paraty
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 12:10
São Paulo
A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou nesta terça-feira (10) a poeta Orides Fontela (1940-1998) como a autora homenageada da sua 24ª edição, programada para o período de 22 a 26 de julho. A autora tinha a natureza como grande inspiração, onde em seus poemas são muitos os pássaros, as flores e os rios.

“Dona de uma poesia concisa e despojada de ornamentos, e afeita aos poemas curtos, Orides Fontela recebeu atenção extraordinária da crítica literária, que via nela uma renovadora do Modernismo, e mesmo de poetas consagrados, como [Carlos] Drummond [de Andrade]. É uma referência incontornável no cenário da poesia contemporânea brasileira”, afirmou, em nota, Rita Palmeira, curadora literária desta edição da Flip.

Natural de São João da Boa Vista, no interior paulista, a poeta se formou em Filosofia, além de ter sido professora primária e bibliotecária. Fontela é autora dos livros Transposição (1969), Helianto (1973), Rosácea (1986), Alba, vencedor do Prêmio Jabuti em 1983, e Teia, que recebeu prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 1996.

A poeta foi descoberta por Davi Arrigucci Jr., professor de teoria literária da Universidade de São Paulo (USP), que leu seu poema Elegia no jornal O Município, publicação de sua cidade natal, no ano de 1965. Teve também, em sua carreira, entusiastas como o crítico literário Antonio Candido e pela filósofa Marilena Chaui.

A vida no interior, as leituras de filosofia e as lições do zen-budismo, cujas práticas começou a frequentar em 1972, ajudaram a moldar a poesia de Orides Fontela. De acordo com a organização da Flip, a Editora Hedra, que detém os direitos das obras da autora, planeja o relançamento de seus livros entre março e abril deste ano.

Fontela morreu em 1998, dois anos após o lançamento de Teia, e teve sua obra compilada em três ocasiões, com Trevo (1988), Poesia reunida (2006) e Poesia completa (2015), este último volume conta com 22 poemas inéditos, publicados postumamente. Em 2007, foi laureada com a Medalha da Ordem do Mérito Cultural, na categoria Grã-Cruz, do Ministério da Cultura.

É o segundo ano consecutivo em que a Flip homenageia autores que se destacam por sua produção poética. Na edição do ano passado, a homenagem foi ao poeta curitibano Paulo Leminski. Outros nomes da poesia que já foram homenageados no evento são Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Ana Cristina César, Hilda Hilst e Elizabeth Bishop.

