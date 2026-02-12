logo ebc
Funarj leva festejos de carnaval a municípios fluminenses do interior

Objetivo é reforçar caráter cultural e social da festa
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 18:26
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Funarj leva festejos de carnaval a 30 municípios fluminenses do interior. Arte Beatriz César/Funarj
© Arte Beatriz César/Funarj

A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) está promovendo festejos de carnaval em 30 municípios do interior do estado a partir desta quinta-feira (12), com o objetivo de reforçar o caráter cultural e social da festa mais popular do país. As apresentações serão encerradas no dia 17 de fevereiro.

Por meio do programa Giro Cultural, a Funarj vai chegar a municípios de diferentes regiões do estado, entre os quais Carmo, Sumidouro, Mendes, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Duas Barras e Paraíba do Sul, no Centro-Sul; Santa Maria Madalena, Cantagalo, Aperibé, Santo Antônio de Pádua e Cachoeiras de Macacu, no interior fluminense; além de cidades como Vassouras, Valença, Paty do Alferes, Barra do Piraí e Piraí, no Médio Paraíba.

O apoio também chega à Costa Verde e Região Metropolitana, com ações em Itaguaí, Japeri, São João de Meriti, São Gonçalo e Paracambi, e às Baixadas Litorâneas, com programação em Cabo Frio e Iguaba Grande. Completam a lista municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin, Teresópolis, Petrópolis, Rio Claro e Levy Gasparian.

A iniciativa vai estimular a economia criativa e a ampliação da oferta artística para a população fora do eixo central metropolitano, contribuindo dessa forma para a descentralização e a democratização da arte e da cultura.

Com a presença ampliada no carnaval do interior, a Funarj reafirma seu compromisso com a diversidade, a identidade regional e o fortalecimento da inclusão através da cultura. 

Edição:
Aline Leal
Carnaval Carnaval 2026 Funarj
