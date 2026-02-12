logo ebc
Galo Gigante homenageia Dom Helder Câmara, no Carnaval recifense

Estrutura de 30 metros foi erguida na Ponde Duarte Coelho
Pedro Lacerda – repórter da Rádio Nacional
Publicado em 12/02/2026 - 12:07
Brasília
Galo da Madrugada - homenagem a dom Helder Câmara
A Ponte Duarte Coelho, no centro da cidade do Recife, foi palco, nesta quarta-feira (11), de um dos momentos mais aguardados do Carnaval de 2026: a subida do Galo Gigante, que neste ano presta homenagem a Dom Helder Câmara, o "Dom da Paz".

Em um cortejo nunca antes visto, o coração simbólico do arcebispo Dom Helder foi "transplantado" para uma estrutura gigante de 30 metros. O coração é feito com resíduos de papel e iluminado por luzes de LED que dão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade. 

Dom Helder, que vivia na Igreja das Fronteiras e sempre abençoou os blocos que passavam por sua porta, dizia que o Carnaval é um ato de comunhão. 

A cerimônia representa o início da contagem regressiva para o maior ‘Carnaval do Mundo’, como dizem os pernambucanos.

Todo ano milhares de pessoas se encontram para acompanhar o erguer do galináceo 'mais famoso em linha reta da América Latina', fazendo do Centro do Recife um cenário de celebração, memória e identidade cultural.

A programação é de tirar o fôlego e reúne música, dança e manifestações populares, em uma das maiores festas do Estado.

Após ser erguido, o Galo reina absoluto sobre a Ponte Duarte Coelho até o domingo posterior ao Carnaval, dia 22 de fevereiro.

Brasília (DF), 27/01/2026 - Nise da Silveira e Dom Helder Câmara. Foto: Museu de Imagens do Inconsciente/CNBB/Arquivo/Divulgação
No Recife, Galo da Madrugada homenageia Dom Helder e Nise da Silveira
Recife (PE), 27/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Bloco de carnaval Galo da Madrugada. Foto: Sérgio Bernardo/Arquivo/PCR
Lula deve visitar Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval
