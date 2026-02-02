logo ebc
Grammy 2026 é marcado por críticas a Trump

Comediante Trevor Noah citou atuação do ICE
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 11:16
São Paulo
Show host Trevor Noah speaks during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole
A cerimônia de entrega do Grammy 2026, maior prêmio da indústria musical, consagrou os brasileiros Caetano Veloso e Maria Bethânia, Kendrick Lamar e também foi marcado por discursos de artistas contra o ICE (polícia de imigração norte-americana) e falas fortes contra o presidente Donald Trump.

Para o Brasil, a noite foi histórica, com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia como Melhor Álbum de Música Global pelo disco Caetano e Bethânia Ao Vivo, com o show da turnê conjunta que fizeram em 2024/2025 e que lotou estádios no país.

Caetano já recebeu a premiação no passado, mas Bethânia se tornou a primeira cantora brasileira a ganhar um Grammy.

Caetano apareceu em um vídeo nas redes sociais momentos após ter sido premiado. Ele estava deitado na cama com seu neto, assistindo a um desenho animado. O cantor comentou:

“Ganhamos o Grammy? Ô meu Deus do céu!.”

Em seguida, ligou para Bethânia e disse “oi, Betha! Ganhamos o Grammy”. Ela respondeu: “Mentira!”.

Trump e ICE

A cerimônia de entrega, transmitida para o mundo todo na noite deste domingo (1), foi também marcada por protestos de artistas contra Donald Trump e a atuação do ICE, polícia de imigração que vem "caçando" estrangeiros e que matou recentemente dois norte-americanos.

O apresentador da noite, o comediante Trevor Noah, fez várias críticas ao presidente dos EUA, que é mencionado muitas vezes nos arquivos Epstein, divulgados na última semana.

“Esse é um Grammy que todo artista quer quase tanto quanto Trump quer a Groenlândia. O que faz sentido, já que a ilha de Epstein não existe mais, ele precisa de uma outra para ficar passando tempo com Bill Clinton”, disse Noah.

Trump reagiu à fala do apresentador em postagem no Truth Social, sua rede rede social. Ele escreveu:

“O Grammy Awards é péssimo, ninguém assiste! O apresentador, Trevor Noah, quem quer que seja, é tão ruim quanto Jimmy Kimmel. Noah disse INCORRETAMENTE a meu respeito que Donald Trump e Bill Clinton foram à ilha de Epstein. ERRADO!!! Não posso falar por Bill, mas eu nunca estive na ilha de Epstein, não cheguei nem perto disso. Até esta noite, eu nunca fui acusado de ter estado lá. Parece que vou mandar meus advogados processar esse idiota patético e sem talento, e vou processá-lo por muito dinheiro. Prepare-se, Noah! Vou me divertir muito com você. Presidente DJT.”

Mas Noah não foi o único a citar Trump negativamente. Bad Bunny, cantor porto-riquenho e um dos mais populares da atualidade, subiu ao palco para receber seu prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos, e falou sobre a perseguição a imigrantes promovida pelo governo norte-americano:

“Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas. Somos seres humanos e americanos. O ódio fortalece o ódio. Só o amor é mais forte que o ódio. Então, por favor, precisamos ser diferentes”.

Bunny dedicou sua vitória “a todas as pessoas que tiveram que deixar suas casas para seguir seus sonhos. A todos os latinos do mundo, a todos os artistas que vieram antes e que mereciam este prêmio. Muito obrigado”. O cantor foi muito aplaudido.

A cantora Billie Eilish, que ganhou o Grammy de Melhor Canção do Ano Por “Wildflower”, foi ao microfone e comentou sobre a atuação do ICE:

“Ninguém é ilegal em terras roubadas. É muito difícil saber o que dizer e o que fazer agora, e sinto que aqui neste lugar precisamos continuar lutando, falando e protestando. Nossas vozes importam e as pessoas importam. E f**-se ICE é tudo o que quero dizer. Desculpe”.

O maior vencedor da noite foi o músico Kendrick Lamar, que levou cinco prêmios: Melhor Álbum de Rap, Melhor Performance de Rap Melódico, Melhor Música de Rap e Gravação do Ano.

