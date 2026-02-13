logo ebc
Ilú Obá De Min e Banda do Trem Elétrico abrem carnaval de rua em SP

Cidade terá 627 blocos que reúnem milhares de foliões
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 11:05
São Paulo
São Paulo, 13/02/2026 - bloco, carnaval, mais saúde, agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os blocos Ilú Obá De Min e Banda do Trem Elétrico abrem o carnaval de rua da capital paulista, nesta sexta-feira (13), e ocupam o centro histórico. Ao todo, somados os dias de pré-carnaval, carnaval e pós, serão 627 blocos espalhados pela cidade.

Fundado em novembro de 2004 pelas artistas Beth Beli, Girlei Miranda, Nega Duda e Adriana Aragão, o tradicional bloco Afro Ilú Obá De Min desfila no carnaval paulistano há 21 anos. Este ano, o grupo apresenta a Ópera Negra Obaomin – A Soberania de Yemanjá Ogunté, com enredo que reverencia a vida e o legado de Ifátinùké, também conhecida no Brasil como Inês Joaquina da Costa.

Ifátinùké foi uma importante sacerdotisa africana cuja trajetória simboliza os fluxos transatlânticos de saberes, espiritualidade e organização política do povo iorubá. O terreiro que fundou - hoje conhecido como Sítio do Pai Adão - celebra 150 anos de existência, sendo um dos mais antigos em atividade no Brasil.

O bloco, que reúne um coletivo de cerca de 400 integrantes em sua bateria e corpo de dança, conduzirá o público com uma riqueza sonora que transita pelas tradições dos afoxés e dialoga com ritmos da cultura popular, como o maracatu e o coco de roda. 

Celebrando a ancestralidade e a força do matriarcado negro, o Abre-Alas do cortejo - As Mantenedoras do Axé - tem como convidadas as mães de santo, yalodês, lideranças quilombolas e irmandades. Além desta sexta-feira, o Ilú Obá De Min desfila no domingo (15), a partir das 14h, com saída da Rua Conselheiro Brotero, 195.

“Nós vamos falar da história dessas mulheres que estiveram à frente da luta das aberturas das casas de candomblé e que firmaram o matriarcado africano. Ifatinuké ressignificou essa organização matriarcal africana em terras brasileiras que é o que nos mantêm vivas, que é o que mantêm a sociedade afro-brasileira em pé”, afirma Mafalda Pequenino, diretora artística do Ilú Obá De Min. 

O cortejo terá concentração na Praça da República, às 19h, e seguirá pela Avenida São Luís, rua da Consolação, rua Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos e rua Conselheiro Crispiniano, até chegar ao Largo do Paissandu.

O bloco Banda do Trem Elétrico, fundado por metroviários em 1984, irá se concentrar às 18h, na esquina da rua Matias Aires com a rua Augusta. O desfile seguirá também pelas ruas Martins Fontes e Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo até chegar à rua da Consolação.

Desfiles de hoje

Banda do Trem Elétrico

Às 18h, Rua Matias Aires, 404

Bloco Afro Ilú Obá De Min

Às 19h, na Praça da República, 386

Carnaval 2026 São Paulo Blocos Folia
